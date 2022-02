Zahanbená legenda. Overmars psal kolegyním nevhodné zprávy a v Ajaxu skončil

Overmars, jemuž je dnes osmačtyřicet, pracoval v Ajaxu na pozici sportovního ředitele téměř deset let. Není to dlouho, co odmítl nabídku z Newcastlu a v Amsterdamu podepsal nový kontrakt až do léta 2026.

Ten už však nyní neplatí, kvůli svému chování končí s okamžitou platností.

Toto řešení nabídl Overmars po debatách s vedením klubu a generálním ředitelem Edwinem van der Sarem sám.

„Stydím se. Minulý týden jsem byl konfrontován s hlášeními o mém nevhodném chování a jak ho ostatní vnímají. Bohužel jsem si neuvědomoval, že tím překračuju hranici, ale to mi bylo v posledních dnech jasně řečeno. Omlouvám se,“ citují Overmarse klubové stránky.

Někdejší fotbalista, který reprezentoval Nizozemsko na čtyřech velkých turnajích (MS 1994 a 1998, ME 2000 a 2004), bývalý hráč Ajaxu, Arsenalu či Barcelony, podle prohlášení amsterdamského celku „posílal už delší dobu několika kolegyním řadu nevhodných zpráv“.

„Pro člověka v mém postavení je takové chování zcela jistě nepřijatelné. Teď už to vím, ale je pozdě. Nevidím jinou možnost než odejít z Ajaxu,“ pravil Overmars. „Celá záležitost má také velký dopad i na mé soukromí, proto žádám všechny, aby mě i mou rodinu nechali na pokoji.“

„Jakmile jsme o tom slyšeli, okamžitě jsme reagovali,“ vysvětluje Leen Meijaard, předseda dozorčí rady Ajaxu, jak se klub rozešel s - podle jeho slov - „nejlepším sportovním ředitelem, jakého jsme měli“.

Choulostivou a nepříjemnou situaci Ajax řešil na nejvyšší úrovni vedení i za přítomnosti expertů na podobné případy.

„Pro ženy, které jeho chování musely čelit, to bylo zničující. Je to bolestivý rozchod, ale Marc si uvědomil, že pokračovat ve funkci nebylo možné,“ dodal Meijaard.

Overmarsova éra byla velmi úspěšná. Byl u čtyř titulů a dvou vítězství v poháru, především však tým dokráčel sedmkrát do Ligy mistrů, přičemž v roce 2019 hrál dokonce semifinále. V minulém ročníku čtvrtfinále.

Ajax také zaznamenal několik znamenitých prodejů, kterým vévodí Frenkie de Jong (Barcelona, přes dvě miliardy korun) či Matthijs de Ligt (Juventus, téměř dvě miliardy korun). Za Overmarse se rovněž podařilo zapracovat přes čtyřicet talentovaných mladíků z akademie do hlavního týmu.

To všechno teď zastínily jeho nemístné činy.

Pro Overmarse jistě nebylo příjemné, že se z nich musel zodpovídat svému nadřízenému, bývalému spoluhráči a kamarádovi van der Sarovi. Někdejší vynikající brankář prohlásil: „Je to strašná situace. Cítím odpovědnost pomoci kolegyním, bezpečné a příjemné pracovní prostředí je pro nás velmi důležité. V budoucnu tomu budeme věnovat větší pozornost.“