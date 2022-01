Z Pelého následovníka psancem. O Robinha se kvůli znásilnění zajímá Interpol

Robinhovi před týdnem Nejvyšší soud v Itálii potvrdil devítiletý trest vězení za účast na hromadném znásilnění ženy v roce 2013.

Brazilský fotbalista byl v případu odsouzen už před pěti lety, ale trvá na své nevině a odvolával se.

To už nyní nelze.

Co bude následovat?

„Muž, který odehrál stovku zápasů za brazilskou reprezentaci a účastnil se dvou mistrovství světa, svého času nejdražší fotbalista v Británii, se velmi pravděpodobně objeví na listině Interpolu,“ píše server BBC.

Je totiž dost možné, že si devět let – ke zlosti těch, kteří si přejí, aby byl Robinho potrestán – neodsedí.

Nachází se doma v Brazílii, která své občany jiným státům nevydává. To by chtěla Itálie: aby Robinha vydali, nebo aby jej uvrhli do žaláře v jeho rodné zemi. Jenže to není v její moci.

Podle BBC či brazilského serveru Globo jeho zařazení na červený seznam mezinárodně hledaných zločinců Interpolu znamená, že by mu hrozilo zatčení ve 195 státech světa. Ty už by někdejšího hráče Realu Madrid či Manchesteru City mohly vydat do Itálie.

Ptáte se, proč Robinhovy skutky v Brazílii zatím nijak neřešili? To je poněkud záhada.

„Jako by byl svobodný muž. Může si chodit, kam chce, pracovat, podepsat kdekoliv,“ divil se minulý týden, když Robinho prohrál soud, populární brazilský sportovní moderátor Andre Rizek.

„Kladu si otázku, jak může někdo odsouzený za znásilnění chodit třeba do pekárny, jak může chodit do supermarketu, do restaurace, dívat se do očí své ženě a synům?“

Jenže mnozí se navzdory verdiktu italského soudu Robinhovým prohřeškem moc nezabývají.

Jeho bývalý tým Santos mu bez mrknutí oka poskytl tréninkové prostory. Dokonce s ním na podzim 2020 uzavřel krátký kontrakt a oznámil to zrovna ve chvíli, kdy je v zemi Národní den boje proti násilí na ženách...

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat: fanynky hlasitě protestovaly, klub opustil významný sponzor. Santos o necelý týden později smlouvu raději suspendoval, ale navzdory tlaku veřejnosti se v jeho tréninkovém areálu jedno ze hřišť stále jmenuje po Robinhovi, z arény nezmizely jeho fotografie a nikdo z vedení o kauze slavného odchovance nechce mluvit.

Robinho mezitím předstírá, jako by se nic nedělo. K soudům v Itálii ani jednou nedorazil a pár týdnů před projednáním jeho posledního odvolání byl vyfocen s Neymarem na návštěvě babičky hvězdy Paříže.

Překvapivé to není, oba fotbalisté jsou blízkými přáteli a Neymar, před třemi lety rovněž obviněný ze znásilnění, dokonce Robinhovi nabídl právní pomoc.

Robinho, ač souzen a nyní i odsouzen ze zločinu, je ve své domovině stále svým způsobem populární. Ještě minulý měsíc se na pozvání účastnil charitativního (!) zápasu před prázdným stadionem a také doma hostil turnaj v plážovém nohejbale, na který dorazil třeba Malcom (ex Barcelona, nyní Petrohrad).

Rozhodně se nemluví o tom, že by jeho aktivní kariéra byla u konce a místní by nepřekvapilo, kdyby osmatřicetiletý Robinho ještě od někoho dostal příležitost ukázat své schopnosti na fotbalovém trávníku.

BBC připomíná, že v Brazílii existuje podobný případ.

Trenér Cuca, který v prosinci dovedl Atlético Mineiro k poslednímu titulu, byl v minulosti rovněž odsouzen. V roce 1987 se podílel na hromadném znásilnění třináctileté dívky ve Švýcarsku. Strávil měsíc ve vězení, pak se mohl vrátit domů, a když byl vyhlášen rozsudek 15 měsíců odnětí svobody, jeho rodná země ho nevydala a doma za mříže neposlala. Na jeho fotbalovou kariéru neměl hřích žádný dopad, dokonce nastoupil za reprezentaci a později sbíral úspěchy coby kouč.

Byl to právě on, kdo se na podzim 2020 v Santosu přimlouval za Robinhův návrat. A dnes se o něm mluví jako o nejpravděpodobnějším nástupci Titeho u áčka Brazílie.

„Robinho si musí odsedět svůj trest!“ nabádá bývalý hráč národního mužstva Walter Casagrande, dnes oblíbený expert. „Musíme o to každým dnem usilovat, protože jinak se stane totéž, co s Cucou. Nemůžeme dopustit, aby se na Robinhův násilný čin také zapomnělo.“