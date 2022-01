Greenwooda z Manchesteru United zadržela policie. Čelí obvinění ze znásilnění

Modelka Harriet Robsonová sdílela video rozbitého obličeje a fotografie modřin, které jí měl údajně způsobit Greenwood. Zveřejnila také zvukový záznam, na němž ji muž, kterého oslovuje „Masone“, nutí k sexu.

Policie města Manchester uvedla, že zaznamenala snímky a videa na sociálních sítích, na kterých žena hlásí případy fyzického násilí.

A dodala: „Můžeme potvrdit, že dvacetiletý muž byl zadržen pro podezření ze znásilnění a napadení. Prozatím zůstává ve vazbě, kde je podroben výslechu.“

Fotbalový klub Manchester United potvrdil, že se Greenwood do odvolání nezapojí do tréninku a nenastoupí do žádného utkání.

Předtím také v prohlášení uvedl: „Zaznamenali jsme snímky a obvinění na sociálních sítích. Situaci nebudeme dále komentovat, dokud nebudou posbírána všechna fakta. Manchester United zavrhuje jakoukoliv formu násilí.“

Greenwod je odchovancem United. Za první tým nastoupil do 129 utkání a vstřelil 35 gólů. Jeden start má také za anglickou reprezentaci. K obvinění se zatím nevyjádřil.