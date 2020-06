Kouč mistrů z roku 90: Že budeme čekat třicet let? Do basy a na samotku!

„Kdybyste tehdy řekli, že budeme čekat tak dlouho, šli byste rovnou do basy. A na samotku!,“ rozesmál se Kenny Dalglish, hrdina Liverpoolu, ve čtvrtečním vysílání televizní stanice BT Sport.



Slavný klub se konečně dočkal. Ač nenastoupil, ve čtvrtek díky vítězství Chelsea nad Manchesterem City získal mistrovskou jistotu.

Po dlouhých třiceti letech znovu platí: Liverpool, šampion Anglie.

„A není to žádná jednorázovka,“ věří Dalglish. „Od chvíle, kdy přišel do klubu Jürgen Klopp, zažíváme fantastické období. On ztělesňuje všechno, co Liverpool znamená. Oceňuje a respektuje každého v klubu.“



Klopp je trenérem necelých pět let. Dalglish, dnes devětašedesátiletý pán, spojil s Liverpool takřka celý život.

Mezi lety 1977 a 1985 jako skvělý útočník. Dalších šest let jako hrající trenér. V roce 2011 se na lavičku Liverpoolu ještě jednou vrátil, v klubu oslavil dohromady osm titulů, devátý získal jako kouč Blackburnu.

„Tenhle pohár ti však, Kenny, také patří. Všichni tě obdivujeme,“ rozplýval se dojatý Klopp v televizním rozhovoru. „Musel jsi čekat strašně dlouhou dobu.“

Od chvíle, kdy Liverpool anglickou ligu ovládl naposledy, se třináctkrát radoval největší rival, Manchester United. Chelsea pozvedla pohár pětkrát, Arsenal a Manchester City čtyřikrát. Jedno vítězství mají i Leeds, Blackburn a Leicester.

„Myslím, že dokud bude u týmu Jürgen, čeká nás ještě spoustu radosti,“ řekl Dalglish. A přidaly se i další klubové legendy.

Graeme Souness, na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let Dalglishův spoluhráč, mezi lety 1991 a 1994 působil na Anfield Road i jako trenér: „Nejde jen o tuhle sezonu. Současný tým Liverpoolu je mimořádný. Pro žádného soupeře není sranda proti nim hrát. Dávají do toho všechno. Když skloubíte nasazení a kvalitu, jakou mají, je to zkrátka úžasné mužstvo.“

Ian Rush, v úvodu zmiňovaný člen zlatého týmu ze sezony 1989/90. Fantastický střelec, nejlepší v klubové historii: „Liverpool má nyní vynikající směs zkušeností a mládí. Nám v klubu vždycky říkali, že nejtěžší je obhajovat, ale současný tým má na příští tři roky nebo pět let velmi dobré vyhlídky.“

Jamie Carragher, který na Anfieldu strávil celou kariéru, byť se titulu nedočkal. V klubu odehrál 737 zápasů: „Po prvních dvou sezonách jsem Kloppovi nevěřil, že může s Liverpoolem získat titul, ale je pro mě největším potěšením připustit, že jsem se mýlil. Teď bude tenhle tým chtít napodobit Manchester City, ligové vítězství obhájit. Řekl bych, že jedna mistrovská sezona téhle partě stačit nebude.“