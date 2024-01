Trpišovský by podle dat mohl trénovat v Anglii. Zlepšuje hráče a poráží silnější

Na anglické kluby, které nedostatečně naplňují svůj potenciál v nejvyšší soutěži, se zaměřil server The Athletic a na základě dat navrhl několik jmen, která by těmto týmům mohla pomoci.

Kromě tápajícího Manchesteru United a předposledního Burnley zkoumal také čtrnáctý Crystal Palace, a právě u něj padlo i jméno Trpišovský.

„Fanoušci mohli jeho Slavii registrovat hlavně díky úspěchu v Evropské lize, kde ve skupině skončila před AS Řím, který vede José Mourinho a který v květnu hrál finále,“ uvádí autor a datový specialista serveru Mark Carey.

„Jeho síla pramení hlavně ze stability, kterou do klubu přinesl, když od svého příchodu v roce 2017 vyhrál tři ligové tituly.“

CANAL+ Sport CZ/SK @CANALSportCZ The Athletic hledal pomocí speciálního modelu alternativní manažery pro kluby v Premier League. 🔥 Je mezi nimi i Jindřich Trpišovský, který by dle známého serveru mohl případně vést Crystal Palace! 🇨🇿 https://t.co/JADcaGnKRz oblíbit odpovědět

A proč vlastně Trpišovský a proč zrovna Crystal Palace?

Podle modelu od sportovní datové společnosti Twenty First Group má celek z jižního Londýna dvě zásadní charakteristiky: jednak tradičně soupeří zpravidla s těmi celky, které mají větší rozpočty. A také se mu nedaří zlepšovat a obratem prodávat hráče, kvůli čemuž se potýká s přestárlým kádrem.

Trpišovského Slavia v Evropě ukazuje, že i nižší rozpočty v rámci evropských klubů mohou přinést dobré výsledky. A zároveň posouvá fotbalisty do zahraničí za vyšší cenu.

I proto si ho model všiml jako prvního. „Slavia excelovala v prodeji hráčů, kteří mu prošli pod rukama,“ uvádí. Jako příklad vybírá přestupy Tomáše Součka a Vladimíra Coufala do West Hamu nebo Abdallaha Simy do Brightonu, tedy na lukrativní anglické adresy. Přidejme třeba odchody Davida Juráska nebo Alexandra Baha do Benfiky, Alexe Krále do moskevského Spartaku nebo Yiry Sora do Genku.

„A přestože ve vlastní lize má jeden z největších rozpočtů, celkově se podle modelu umístil mezi nejlepšími v poměru k dosaženým sportovním výsledkům,“ vysvětluje Carey.

V přiložené grafice pak rozkrývá další Trpišovského atributy, které model porovnává s ostatními kandidáty. Ve všech kategoriích má český sedmačtyřicetiletý trenér nejlepší předpoklady.

Tabulka nejvhodnějších trenérů pro Crystal Palace vzhledem ke zkoumaných atributů společností Twenty First Group.

Navíc to není poprvé, co je slávistický kouč spojován s ostrovním klubem.

V červnu se jeho jméno objevilo na stránkách deníku The Sun, podle nějž by se hodil do Celtiku. „V posledních letech nás těší zájem klubů i reprezentace o možné služby trenéra Trpišovského a jeho týmu. Ale jeho srdce je nyní červenobílé a těší se na další velké výzvy ve Slavii,“ reagoval tehdy koučův agent Jiří Müller.

Před necelým rokem se pak bleskově šířily spekulace o jeho letecké cestě do Southamptonu, kde by v té době nahradil vyhozeného Nathana Jonese. Později sám Trpišovský i jeho agent zprávu vyvrátili.

„Ani já ani nikdo z agentury neletí na jednání do Anglie ohledně angažmá trenéra Slavie,“ vyťukal tehdy Müller. „Koukal jsem, jestli není apríl,“ smál se poté kouč.

Úplně prvním zájemcem měl být Nottingham, který v roce 2022 po dlouhé době postoupil zpět do Premier League. O Trpišovského služby stál ještě o dva roky dřív, jenže tehdy měl český kouč před prodloužením smlouvy ve Slavii a jednání se všemi zahraničními zájemci včetně katarských nebo řeckých klubů se dál nevyvíjela.

„Pro mě bylo opravdu nejdůležitější zůstat ve Slavii. Slyšel jsem sice od různých lidí, že jsme tady už dosáhli všeho. Že je čas jít dál, ale já si to nemyslím,“ tvrdil Trpišovský v srpnu 2020.

O necelé čtyři roky později je kouč v odlišné pozici. Ve dvou sezonách v řadě nevyhrál titul, pro Slavii je ale stále stěžejní, i proto ho klub odmítl uvolnit na pozici trenéra české reprezentace.

„Jindra je však jeden z mála trenérů, kteří mají nějakou možnost nebo pravděpodobnost, že by se v zahraničí mohli opravdu prosadit,“ řekl před časem Müller.