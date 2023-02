Já a Southampton? To už je apríl? smál se Trpišovský. Z Anglie dříve nabídku měl

Začalo to nevinně, pak se z toho na chvíli stala vážná věc. A konec? Úsměvný. „Koukal jsem, jestli není apríl,“ rozesmál se Jindřich Trpišovský, když vyprávěl, jak se ho i lidé z fotbalové Slavie vyptávali, co je pravdy na tom, že letěl do Southamptonu.