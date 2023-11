Další dílek z Barcelony? Podle ESPN má do Miami namířeno i Suárez

Šestatřicetiletý uruguayský útočník aktuálně působí v brazilském Gremiu. V minulosti hrál za Ajax, Liverpool, Barcelonu či Atlético Madrid. V roce 2022 zamířil domů do Nacionalu Montevideo, kde vyrůstal, než letos odešel do Gremia. Podle ESPN v prosinci po skončení brazilské sezony přestoupí do Miami.

Suárez v dresu Barcelony nastřílel v 191 zápasech 147 gólů. Střelecky předtím zářil i při angažmá v Ajaxu, kde nasbíral při 110 startech 81 branek, a v Liverpoolu, za který dal ve stejném počtu utkání 69 gólů. Je také nejlepším střelcem uruguayské reprezentace, za niž dal ve 137 zápasech 68 gólů. Nechvalně se ale proslavil i nevhodným chováním na hřišti, když opakovaně kousl soupeře.