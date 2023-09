Bez zraněného Messiho na druhou trofej v sezoně Miami nedosáhlo

Messi, který má od reprezentačního srazu svalové potíže, sledoval společně s další zraněnou oporou Jordim Albou utkání pouze z hlediště. „Nedalo se myslet na to, že bychom ho poslali na hřiště alespoň na pár minut, představovalo by to velké riziko,“ řekl argentinský trenér Miami Gerardo Martino o hvězdném krajanovi, jenž chyběl Interu ve čtvrtém z posledních pěti zápasů.

Po letním příchodu do týmu pomohl Messi 10 góly k triumfu v Leagues Cupu, v němž startují i týmy z mexické ligy.

DeAndre Yedlin (nahoře) z Interu Miami a Franco Escobar z Houston Dynamo v souboji

Do konce základní části MLS zbývá Miami odehrát pět zápasů a Martino předpokládá, že se v některém z nich Messi na hřišti objeví. „Rozhodně bude hrát, než bude liga u konce,“ řekl.

Inter je na předposlední 14. pozici tabulky Východní konference a na postup do play off mu schází pět bodů. Oproti některým soupeřům má jedno až dvě utkání k dobru.