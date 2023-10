Návrat Messiho do sestavy Miami nepomohl, Inter ztratil šanci na play off MLS

Lionel Messi se po čtyřech zápasech vynechaných kvůli svalovému zranění vrátil do sestavy Miami, ale svému týmu v boji o postup do play off MLS nepomohl. Inter prohrál 0:1 s nejlepším mužstvem ligy Cincinnati a přišel i o teoretickou šanci na účast ve vyřazovacích bojích.