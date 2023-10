Messi do Barcelony? Leda na dovolenou, říká kouč. Nesmysl i kvůli zdraví

„Jako do Barcelony? Leda tak na dovolenou,“ ohradil se vůči možné ztrátě svého nejlepšího hráče argentinský trenér miamského Interu Gerardo Martino, přezdívaný též Tata.

Zároveň je celkem logické, proč se nejvíce skloňoval právě katalánský velkoklub, který vítěze mistrovství světa s Argentinou uvedl do evropského fotbalu a po jedenadvaceti společných letech ho považuje za svou největší hvězdu.

O návratu do Španělska se totiž spekulovalo už v létě, kdy Messi končil angažmá v Paříži a vybíral si mezi různorodými nabídkami. Mezi nimi byla přirozeně i arabská výzva, jež v uplynulých měsících zlákala kdejaké ikony, včetně Neymara, Cristiana Ronalda nebo Karima Benzemu.

Messi si následně vybral americké dobrodružství a kývl na nabídku bývalého záložníka Davida Beckhama, jenž spoluvlastní Inter Miami.

Barcelona si zkrátka Messiho dovolit nemohla, a to kvůli rostoucím finančním problémům, kvůli kterým španělský klub nemohl a dál nemůže registrovat některé hráče na soupisku, protože by jednoduše porušil pravidla tamní nejvyšší soutěže. Navíc sám Argentinec chtěl do méně náročné soutěže.

Zraněný Lionel Messi z Interu Miami předává kapitánskou pásku DeAndremu Yedlinovi.

A tak ani přes velké snahy trenéra Xaviho na velký návrat nedošlo. A podle všeho k němu nedojde ani tentokrát.

„Messi bude mít zhruba měsíc dovolené, stejně jako ostatní fotbalisté. Takže zapomeňte na jakýkoli přesun do Saúdské Arábie nebo tak podobně,“ uvedl španělský fotbalový expert Guillem Balague pro BBC.

Nicméně, proč by měl vůbec Messi odcházet na hostování uprostřed podzimu?

Zámořská MLS se totiž hraje systémem jaro - podzim, což znamená, že začíná v únoru a základní část končí v říjnu. Vzhledem k tomu, že se Inter nedostal do závěrečného play off, znamená to, že Messi a spol. budou mít po 21. říjnu volno. A čtyři měsíce bez ligového fotbalu.

A tak se evropským klubům v lednu otevírají možnosti, aby na krátkou dobu posílily o volné hráče, kteří mohou nahradit některé zraněné nebo unavené.

Lionel Messi z Interu Miami slaví svůj gól v utkání MLS proti New York Red Bulls.

Podobnou cestu absolvoval v letech 2009 a 2010 také už zmíněný David Beckham, který z Los Angeles Galaxy hostoval v AC Milán. Jeho původní krátkodobé štace se ale v obou případech protáhly na celý půlrok.

Do Evropy se v roce 2012 na měsíc vrátil také legendární francouzský útočník Thierry Henry, jenž v Americe hrál za New York Red Bulls a na chvíli se opět ukázal v dresu londýnského Arsenalu. Dvakrát v Anglii rozhodl zápas a ještě navýšil svůj klubový gólový rekord.

Mezi navrátilce se řadí také třeba Robbie Keane, Clint Dempsey nebo Landon Donovan, u nějž ale při angažmá v Bayernu a Evertonu šlo spíše o posun v kariéře, nežli návrat vysloužilce.

Messi se k nim ale zatím nezařadí. „Tyhle spekulace mě překvapují, nevím o nich nic,“ dodal Tata Martino. „V únoru začne sezonu po absolvované přípravě,“ doplňuje BBC.

Argentinec Lionel Messi slaví branku v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026 proti Ekvádoru.

Španělský deník Mundo Deportivo pak vysvětluje, že k přesunu nedojde hlavně kvůli nižšímu barcelonskému rozpočtu. Katalánci by navíc v lednu rádi získali osmnáctiletého Vitora Roqueho, na jehož příchodu se již dohodli s brazilským Athleticem Paranaense.

Dodejme, že byl Messi před příchodem do Miami dva měsíce bez fotbalu, v posledních týdnech se znovu zotavoval po zranění.

Přesto stihl nastřílet třináct gólů za jedenáct startů, z toho pětkrát naskočil i do MLS. A to ho ještě v listopadu čeká reprezentační jihoamerická kvalifikace o mistrovství světa.

Další komplikace spojené s evropským zápřahem si klub určitě nepřeje. Messi má navíc v Americe slušně rozjeté obchodní zájmy, které jen korespondují s jeho přínosem pro tamní nejvyšší soutěž. Aby z ní odešel jen proto, že liga není dostatečně kvalitní a hledal možnosti jinde, není úplně strategické.

Pro Miami, které z Messiho těží marketingově i sportovně, by jeho odchod měl značně negativní dopad.

I proto si budou muset barcelonští fanoušci na vysněný návrat miláčka ještě nějakou dobu počkat.