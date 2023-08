Do Paříže jsem odejít nechtěl, přiznal Messi. Z angažmá v Miami je nadšený

To samé však neplatí o jeho předchozím angažmá v pařížském Saint-Germain, kam přestoupil v roce 2021 po dlouhých dvaceti letech strávených v katalánské Barceloně.

Klub si ho kvůli vysokým dluhům a španělským pravidlům finanční fair play nemohl dovolit. Následně tak Messi odešel do francouzské metropole.

„Můj odchod do Paříže nebyl ani plánovaný, ani vytoužený. Nechtěl jsem opustit Barcelonu, bylo to těžké. To, co se mi děje teď, je ale přesný opak, díkybohu,“ uvedl.

Po vypršení smlouvy v Paříži se spekulovalo o jeho odchodu do Saúdské Arábie, nebo návratu do Barcelony. Rekordní sedminásobný držitel Zlatého míče ale nakonec zamířil do Interu Miami, jehož spolumajitelem je bývalá anglická fotbalová hvězda David Beckham.

„Od samého začátku tu zažíváme ohromné přijetí. Mám velkou radost,“ prohlásil Messi, který v Americe uzavřel smlouvu na dva a půl roku s opcí.

Lionel Messi z Miami se raduje ze své trefy ve čtvrtfinále Leagues Cupu proti Charlotte.

Od příchodu do Miami skóroval ve všech šesti utkáních Leagues Cupu, v němž startují týmy z MLS a mexické ligy, a devíti brankami výrazně pomohl svému týmu do finále. V něm Messi touží získat pro Miami historicky první trofej. Finále je na programu v noci ze soboty na neděli od 3:00 SELČ.

„Bylo by to neuvěřitelné pro mě i celý klub. Vyhrávání trofejí hodně pomáhá. Miami je velmi mladý klub a zisk trofeje by byl krásný pro všechny,“ mínil čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů s Barcelonou.

V týmu se navíc setkal i s bývalými spoluhráči z katalánského velkoklubu. Po něm se do celku přidal také španělský záložník Sergio Busquets nebo obránce Jordi Alba.

This angle of Messi’s free kick is cinematic 🔥 pic.twitter.com/Jmqo73G5Z5 — Football Videos That Go Hard (@hardfootyvids) August 10, 2023

V severoamerické lize ještě Messi nenastoupil. Místní nejvyšší soutěž má totiž kvůli probíhajícímu turnaji měsíční pauzu. Miami je po polovině sezony, která se hraje systémem jaro-podzim, na posledním místě Východní konference.

„Je to velmi konkurenceschopná liga. Každý může porazit každého, domácí týmy jsou silné a venku se těžko vítězí. Růst hodně záleží na domácí soutěži, nastala k němu ideální chvíle. V následujících letech se navíc v USA uskuteční důležité turnaje,“ podotkl Messi.

V roce 2025 budou Spojené státy americké jako první hostit rozšířený formát klubového mistrovství světa s 32 týmy a další rok spolu s Kanadou a Mexikem uspořádají světový šampionát, na němž se premiérově představí 48 zemí.

„Je na čase, aby liga udělala další krok a dokončila růst a hledání toho, o co už nějakou dobu usiluje. Díky samotné zemi a její struktuře má všechno potřebné k tomu, aby tu byl k vidění špičkový fotbal,“ uzavřel Messi.