Kdysi nejdražší fotbalista světa se loučí. Bale, ikona Walesu, končí kariéru

„Měl jsem štěstí, že jsem si mohl splnit sen a živit se sportem, který miluju. Díky fotbalu jsem prožil nejlepší momenty života, které jen těžko někdy něco překoná,“ napsal ve svém prohlášení.

Po přestupu z Anglie do Španělska vyhrál v bílém dresu Realu, co mohl. Má tři ligové tituly, uspěl v poháru i pětkrát v Lize mistrů. S reprezentací Walesu si zahrál na mistrovství Evropy i světa.

A právě na nedávném šampionátu v Kataru nastoupil na konci listopadu vůbec naposledy: v prvním utkání ve skupině přispěl gólem k remíze se Spojenými státy (1:1), byť následným porážkám s Íránem (0:2) a Anglií už nezabránil (0:3).

Přesto je symbolické, že se loučil právě v národním dresu.

Reprezentační fotbal si užíval víc než ten klubový. Zvlášť v pozdější fázi kariéry musel často odrážet kritiku, že Walesu a jiným volnočasovým aktivitám dává přednost před kariérou v Realu Madrid. Spekulace navíc sám přiživoval, když velšské úspěchy slavil i s vlajkou a provokativním nápisem: Wales. Golf. Madrid. Přesně v tomto pořadí.

S 111 reprezentačními starty a 44 vstřelenými góly je velšským rekordmanem.

Začínal v Southamptonu, odkud se těsně před osmnáctinami posunul do Tottenhamu. V roce 2013 odešel z Londýna do Realu Madrid za 100 milionů eur a stal se v té době nejdražším fotbalistou světa. Do Anglie se předloni vrátil na hostování, poslední půlrok kariéry pak strávil v zámořském Los Angeles FC.

„Chci poděkovat všem klubům, bývalým trenérům i spoluhráčům. Fanouškům, agentům a skvělým přátelům a rodině, která mě po celou fotbalovou kariéru podporovala,“ vzkázal Bale.