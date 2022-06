Lákadlo jménem MLS. Bale je další hvězdou soutěže, která sní i o Messim

Mnozí se na MLS ještě dívají skrz prsty. Jistě, dříve tam někteří slavní veteráni v pohodovém tempu dohráli kariéry a solidně si přivydělali. U části nově příchozích jsou pohádkové gáže stále velkým lákadlem.

Ne tak pro Balea.

Svého času nejdražší fotbalista planety a kapitán velšské reprezentace, kterou skrz baráž pomohl protáhnout po 64 letech na mistrovství světa, si v Los Angeles FC vydělá za rok to, co v Realu Madrid za dva týdny.

Chce vyzkoušet něco nového. A hlavně se připravit na netradičně podzimní šampionát v Kataru.

„Sotva Wales postoupil, ozvali se mi z Garethovy agentury,“ vyprávěl John Thorrington, generální manažer LAFC. Kalifornský klub přitom dvaatřicetiletého Balea vlastně nepotřeboval, šlape i bez něj: o čtyři body a se zápasem k dobru vede téměř v polovině soutěže tabulku západní konference.

Baleovou akvizicí takřka nemůže ztratit. Velšanův příchod upoutal celosvětovou pozornost, klubu získal nové fanoušky a zvedl mu i soutěži prestiž. „Ohromilo mě, jak velké to bylo. Ale upřímně jsme se nesoustředili na to, abychom vyvolali nějaké obří haló,“ tvrdí Thorrington.

Ani Chiellini (37 let), stoper italských mistrů Evropy a Baleův nový spoluhráč, není tzv. designated player. Každý klub má až tři takové fotbalisty, jejichž mzdy se nezapočítávají do platového stropu. Mimochodem, před čtyřmi roky mezi ně ve Filadelfii patřil Bořek Dočkal.

Pravidlo vzniklo kvůli nadstandardním podmínkám Davida Beckhama v Los Angeles Galaxy (2007), jehož příchod způsobil poprask, restart a transformaci socceru v USA.

Před Beckhamem MLS stagnovala, lidí na tribunách ubývalo, některé kluby zanikly. Nyní se rozrůstá, prosperuje, stadiony se zaplňují, návštěvy i čísla sledovanosti stoupají. Soutěž navíc nedávno podepsala revoluční smlouvu na exkluzivní streamování zápasů skrz Apple TV, která ročně vynese 250 milionů dolarů. To je o 160 milionů víc než předchozí dohoda o vysílání se třemi televizními společnostmi, což také umožňuje tamním klubům přivádět hráče jako Chiellini, Bale, Douglas Costa či Xherdan Shaqiri.

Giorgio Chiellini, Xherdan Shaqiri a Lorenzo Insigne.

Poslední tři jmenovaní mají navíc ještě několik let kariéry před sebou, je jim kolem třicítky, u Švýcara Shaqiriho se počítá s tím, že pojede na MS.

Itala Lorenza Insigneho z Neapole, čerstvé posily Toronta, který se stane nejlépe placeným hráčem soutěže, se šampionát sice netýká, ani on ale ještě v jedenatřiceti nepatří mezi veterány.

Navíc i díky posvěcení od kouče Roberta Manciniho počítá s tím, že bude za reprezentaci nadále nastupovat, zatímco dříve u stárnoucích hvězd typu Gerrarda, Henryho nebo Pirla znamenal přesun za oceán de facto konec kariéry v národním týmu.

I to dokazuje, jak se vnímání MLS za poslední roky změnilo. Kluby také stále častěji pro pozice nad platovým stropem upřednostňují mladší borce z akademií či z Jižní Ameriky, které mohou prodejem do Evropy zpeněžit.

Výjimku z nových pořádků by představoval vytoužený příchod Lionela Messiho. Fenomenální Argentinec, který prožil rozporuplný ročník v Paříži, by pravděpodobně byl tím štědře ohodnoceným veteránem, který do MLS přijde odehrát jednu dvě sezony, než se s fotbalem rozloučí, ale to je oběť, kterou by každý z brzy devětadvaceti klubů milerád podstoupil.

Favoritem zůstává Beckhamův tým Inter z Miami - oblíbeného prosluněného města na jihovýchodním pobřeží, kde Messi vlastní prázdninovou rezidenci.