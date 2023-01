Z miminka uragán. Není brzo, Garethe? Skácel o zázračném klukovi z Walesu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Bylo mu čerstvě sedmnáct let. Na zádech měl číslo 22 a v levé noze dynamit. „Tak si to vezmi, jestli si věříš,“ řekl mu Rudolf Skácel, když se domlouvali, kdo bude kopat. Stalo se 6. srpna 2006. Daleko zkušenější český záložník, rovněž vynikající levák, před standardní situací vycouval do strany, zatímco Gareth Bale se krátce rozběhl a vykouzlil nádhernou střelu přes zeď.