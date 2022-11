Los Angeles ovládlo finále MLS. Hrdinou náhradní brankář, skóroval také Bale

Domácí Los Angeles v normální hrací době dvakrát vedlo, ale Philadelphia vždy dokázala vyrovnat. Do prodloužení zápas poslal Elliot, který pět minut před koncem srovnal na 2:2.

V prodloužení dostal červenou kartu domácí gólman Crepeau a do branky musel náhradník McCarthy. Philadelphii v početní výhodě poslal do vedení druhým zásahem Elliot, na výhru to ale nestačilo.

O čtyři minuty později totiž srovnal střídající Velšan Bale. Bývalá hvězda Tottenhamu a Realu Madrid po zranění zápěstí nastoupila poprvé v play off. „To je prostě Gareth. Dělá to tak i v tréninku,“ citovala agentura AP trenéra Los Angeles Cherundola.

O vítězi tak musel rozhodnout penaltový rozstřel, ve kterém se stal hrdinou McCarthy. Náhradní brankář Los Angeles chytil dva ze tří pokusů Philadelphie, úvodní penaltu poslal Gazdag mimo.

„Jsem kluk z Philadelphie a hrát proti ní ve finále byl výjimečný zážitek,“ řekl McCarthy. „Kdykoliv jindy bych jí fandil, dnes ale ne,“ dodal brankář, který byl vyhlášen nejlepším hráčem finále.