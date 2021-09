Barcelona v rozkladu. Šéf bojuje s trenérem, kterého nemůže jen tak vyhodit

Koeman se neobvyklým chováním zřejmě snaží sám sebe chránit před obrovským tlakem, který od začátku sezony ještě narůstá.

Zadluženému klubu, jenž v létě přišel o Lionela Messiho či Antoina Griezmanna, start příliš nevychází a hlasitějších kritiků kouče přibývá.

Nepomohl tomu odevzdaný výkon v Lize mistrů s Bayernem (0:3), kdy Barca nevystřelila ani na bránu a Koeman přiznal, že spíš aby šel za vítězstvím, postavil sestavu tak, aby byla prohra co nejmenší. Neoslnila ani nedávná zoufalá remíza 1:1 s Granadou.

„Klub je ve fázi přebudovávání,“ zdůraznil Koeman před žurnalisty. „Finanční situace není optimální, nemůžeme investovat horentní sumy, musíme si vystačit s mladými kluky a to potřebuje čas. Mladíci dostanou prostor, ale chce to trpělivost. V Champions League neočekávejme zázraky. Tento proces si zaslouží bezpodmínečnou podporu. Věřím, že média toto chápou, koneckonců v takové situaci se Barcelona neocitá poprvé. Spoléháme na vaši podporu v těchto náročných časech,“ dodal a opustil sál.

Koeman se ocitl v prekérní situaci. Nemusíme zvlášť připomínat, co se v Barceloně kvůli sekeře dosahující 1,173 miliardy eur v létě dělo.



Mimochodem i proto se teď klubový prezident Joan Laporta nemůže nizozemského trenéra snadno zbavit. Barcelona šetří, kde se dá.

Dusno v Barceloně houstne

Zákulisní třenice, které v pravidelném sloupku pro BBC odhalil uznávaný reportér Guillem Balague (mimo jiné autor oceňovaných knížek o Lionelu Messim i Cristianu Ronaldovi), vrhá na kdysi vzývaného giganta velmi temný stín.

Se vším samozřejmě souvisí neutěšená finanční situace.

Staronový šéf Laporta dal už po znovuzvolení v březnu najevo, že trenér Koeman nefiguruje v jeho dlouhodobé vizi. V létě otočil a zvažoval, že Nizozemci prodlouží kontrakt o další rok. Na obědě mu ale měl říct, že potřebuje čtrnáct dní na rozmyšlenou, aby rozhodl, zda má spojení Koemana a Barcy pokračovat.

Jinými slovy: Ronalde, dej mi, prosím, dva týdny, abych zkusil najít někoho na tvé místo (mluví se třeba o Robertu Martínezovi od belgické reprezentace). Když se to nepovede, necháme si tě.

„Jen si to představte jako svatbu. Chci si tě vzít, ale mám pochybnosti. Dej mi dva týdny na nalezení lepšího partnera. Pokud nenajdu toho pravého, vezmu si tedy tebe!“ popsal to trenérův agent Rob Jansen.

Působí to až nedůstojně. Ale není cesty ven. Aspoň zatím.

Koemanovo angažování a nepříznivé podmínky pro klub s ním spojené je dědictvím předchozí šestileté vlády Josepa Marii Bartomeua, asi nejhoršího prezidenta barcelonské historie.

Kvůli krokům šéfa Barcelony odstoupilo šest členů vedení V otevřeném dopise mimo jiné Bartomeua obvinili, že firma, kterou pro klub najal na monitoring sociálních sítí, na nich pomlouvala budoucí kandidáty na předsedu a bývalé hráče.

Muž, který významně přispěl k Messiho úvahám o odchodu, prohloubil dluh a intrikami rozkládal Barcelonu zevnitř, nabídl trenérovi dvouletý (do června 2022) kontrakt, ač by se Koeman spokojil s jedním rokem.



Loni v létě navíc ještě patřil nizozemské reprezentaci, takže ho Barca musela vyplatit. Jenže neměla kde šest milionů eur vzít. Koeman částku uhradil, ale pod podmínkou, že ji obdrží zpátky, pokud nedostane třetí sezonu.

Kdyby však byl vyhozen během úvodních dvou ročníků (k čemuž by se Laporta kvůli četným neshodám rád uchýlil), má nárok na zlatý padák ve dvojnásobné výši!

Prezident podle obvykle výtečně informovaného Balaguea před několika týdny svolal novináře na neformální schůzku, z níž neměly být žádné mediální výstupy, a mimo jiné jim prozradil, že před případným prodloužením kontraktu chtěl Koemanovi nařídit, aby Barcelona vždy hrála své klasické 4-3-3 s držením míče a aby častěji nasazoval duo Samuel Umtiti, Riqui Puig.



Bývalý obránce se o setkání Laporty se žurnalisty brzy dozvěděl a asi si dovedete představit, že radost neměl.

K zákulisním sporům s prezidentem, který má ke koučovým metodám a přístupu výhrady, přičtěte trable na trávníku, související s početnou marodkou, která je plná zkušenějších hráčů včetně Dembelého či Agüera.

„Pokud by Laporta měl k dispozici finanční prostředky a někoho, kdo by byl ochotný Koemana nahradit, okamžitě by Nizozemce odvolal,“ zmiňuje Balague.

Jak dlouho ještě tahle nezdravá spolupráce vydrží?