Já a do Interu? Lži, reaguje Messi. Neplatil ani kauci Ronaldinha

Messi své strohé prohlášení zveřejnil v příbězích na Instagramu. Udělal screenshot, v kterém se píše o tom, že by měl opustit Barcelonu a přestěhovat se do Itálie. Zprávu TNT Sports okomentoval slovy: „První lež.“

K té druhé se ještě dostaneme, podstatné je, na co barcelonská hvězda reagovala. Messiho jméno se v souvislosti s odchodem z klubu objevuje poslední dobou častěji - od momentu, kdy vyšlo najevo, že po dovršení 32 let může odejít každé léto zadarmo.

Letos v červnu mu bude 33.

A byť má kontrakt do roku 2021, speciální dodatek mu umožňuje každého 30. června ukončit smlouvu a jít jinam.

Podle zdrojů ESPN situaci bedlivě sleduje Manchester City, který vede někdejší Messiho kouč Pep Guardiola a sportovnímu úseku velí exbarcelonský sportovní ředitel Txiki Begiristain. Zájem má i Inter Milán, jehož prezident Massimo Moratti prohlásil: „Přivést Messiho už není zapovězený sen.“

Argentinský fenomén působí v Barceloně od třinácti let a byť to vypadá na celoživotní lásku, nedávno přiznal, že kdysi o odchodu uvažoval.

„Ne kvůli Barceloně, ale chtěl jsem pryč ze Španělska, protože jsem měl pocit, že se ke mně zachovali špatně, a už jsem tam nechtěl zůstat,“ přiznal loni na podzim v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RAC1. Popisoval rok 2013, kdy jej vyšetřovali kvůli daňovým únikům a následně mu udělili podmínku a pokutu přes dva miliony eur.

Naznačil, že se z něj úřady a média snažily udělat odstrašující příklad a byly na něj přehnaně tvrdí.

„Bylo to hodně těžké a to, co cítím k Barceloně, šlo stranou. Měl bych otevřené dveře do mnoha klubů, ale nikdo s konkrétní nabídkou nepřišel, protože všichni věděli, že ve skutečnosti odejít nechci,“ vyprávěl.

Nyní jsou dveře ještě otevřenější, což mnohým spekulacím nahrává. Stejně jako nedávné Messiho interview pro Mundo Deportivo. V něm sice prohlásil, že Barcelona je jeho domov, avšak zároveň upozornil vedení, že by kolem něj mělo vybudovat mužstvo schopné vyhrát Ligu mistrů.

A druhá lež?

TNT Sports ve stejném příspěvku informuje, že Messi měl pomoci někdejšímu spoluhráči Ronaldinhovi z vězení zaplacením v přepočtu 40milionové kauce.

Argentinec to odmítl stejným způsobem jako první zprávu. Ronaldinho se ocitl v paraguayském vězení poté, co do země přicestoval na falešný pas a policie zároveň pojala podezření, že jeho kauza může souviset s praním špinavých peněz. Za mřížemi strávil 32 dnů, než jej propustili na kauci do domácího vězení.

TNT Sports se dříve prezentovali jinou novinkou, kterou Messi označil rovněž za nesmysl. Údajně měl obdržet nabídku od Newell’s Old Boys, od argentinského klubu, o němž kdysi uvedl, že by v něm rád ukončil kariéru.

„I tohle byla lež. Ještěže tomuto médiu nikdo nevěří,“ napsal Messi.