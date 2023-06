Janošek žasne: Breda je bomba! Trenér chce ode mě dvojnásobek gólů

Jaké máte první dojmy z Bredy?

Úplně skvělé. Co se týče lidí, stadionu a města, je to bomba, nad moje očekávání a moc se tam těším.

Stály o vás také Ostrava se Slováckem. Rozhodlo, že jste si chtěl zkusit zahraniční štaci?

Přesně tak. Baník se Slováckem zájem měly, ale priorita pro mě bylo zahraničí. Furt jsem sice mladý hráč, je mi pětadvacet, ale myslím si, že je to poslední příležitost, kdy si můžu vyzkoušet zahraničí a udělat si jméno i tam. Volba byla jasná.

Nečekal jste po tak vydařené sezoně a devíti krásných gólech laso z nejvyšší soutěže?

Fakt jsem rád za zahraničí a zvlášť za Nizozemsko. Hodně jsem Bredu sledoval, jaký hraje fotbal, jaký má mančaft. Je to podobné Pardubicím – drží míč, jsou aktivní. Většinu týmů ve druhé lize přehrávají. Celkově je nizozemský fotbal útočný, nahoru dolů. Není to jako u nás, že by někdo slezl do bloku a bránil. A že nepřišla nabídka z nejvyšší soutěže? To mi vážně nevadí.

Navíc Breda patří k tradičním klubům a má postupové ambice.

To byl další impulz. Vedení i trenér o mě fakt stojí. Chtějí, abych jim pomohl k postupu zpátky do první ligy. Byl jsem nadšený, až překvapený z toho, jak mě mají trenéři nasledovaného. Budu se snažit předvést na hřišti maximum.

Královéhradecký Petr Kodeš (vlevo) si zpracovává míč před Dominikem Janoškem z Pardubic.

Vaše výstavní trefy je musely zaujmout, což?

Jo, trenér mě za góly chválil. Říkal, že bude ode mě čekat gólů ještě daleko víc, minimálně dvojnásobek.

To žertoval?

Měli jsme videocall a vypadal u toho vážně.

Jestli chce od záložníka osmnáct branek, pak vás čeká vážně výzva.

Počítá se mnou jako trenér Kováč na desítku nebo na osmičku. Chce po mně, abych se hodně dostával do střelby, dával góly i připravoval šance.

Svěří vám i standardní situace?

Vyzdvihoval, že mám super kopací techniku a že toho chtějí využít, protože nebyli nebezpeční ze standardek, z rohů. Věří, že přinesu nebezpečí ze standardních situací a že z nich budou padat góly.

Dominikovi se práce vrátila Pohled hráčova agenta Romana Brulíka: „Na Dominikově případě se jasně ukazuje, že pokud na sobě tvrdě pracujete a milujete fotbal, dříve nebo později se vám to musí vrátit. Zřekl se loni v létě dvou třetin svého platu za cenu mít šanci stát se klíčovým hráčem Pardubic. Tu zodpovědnost na sebe vzal, svými krásnými góly přispěl k záchraně tohoto klubu v lize a ještě si vykopal zahraniční angažmá. Velký podíl na tomto příběhu mají jak trenér Kováč s celým realizačním týmem, tak samozřejmě i spoluhráči a vůbec skvělá atmosféra, která v celém klubu panuje.“

Patříte k dražším posilám v historii Bredy. Zodpovědnost za tým vám svědčila už v Pardubicích, že?

Vyrostl jsem jak v hlavě, tak výkonnostně. Už jsem si prošel několika kluby v Česku, pomohlo mi to v sebevědomí i fyzicky na hřišti. Situace vyhodnocuji daleko líp než před pěti roky. Doufám, že to bude stejné i v holandské lize, že se budu cítit sebevědomý a týmu pomůžu, ať můžeme pomýšlet na postup.

Breda má krásný stadion pro devatenáct tisíc diváků a pyšní se třinácti tisíci prodanými permanentními vstupenkami, to je pěkný zájem o fotbal.

To mě taky překvapilo oproti Česku, že tam tím fakt každý žije. Když jsme s agentem dávali fotku na Instagram, že letíme do Nizozemska, tak mně přišlo snad dvě stě zpráv, ať hlavně přijedu do Bredy. Jsou to fakt fanatici. I vedení mi říkalo, že se na stadionu zpívá celý zápas a že prodali třináct tisíc permanentek, že jsou v tomhle šestí v celém Nizozemsku. Dá se to srovnat s fanoušky Baníku, těším se na to.

Jak těžko se vám opouští Pardubice?

Hodně těžko, i co se týče vztahů s klukama, s vedením. Byl to neuvěřitelný rok. Bylo až překvapením, jak mi to sedlo. Jen škoda výsledků, že jsme bojovali o záchranu, ale podařilo se to a já jsem Pardubicím vděčný za restart kariéry. Šel jsem tam z Plzně nakopnout kariéru a neskutečně mi pomohly. Pardubice nejsou štace na dlouhodobou kariéru, budou posouvat hráče do větších klubů. Odcházím se smutkem, ale s krásnými vzpomínkami.

Když jste odcházel z Plzně do Pardubic a šel jste s platem výrazně dolů, tak to pro vás muselo být těžké rozhodnutí, ale vyplatilo se.

Vyplatilo se určitě. Podmínky byly horší, ale dalo se to čekat, protože na hostování jsem nepředváděl dobré výkony a neměl jsem jinou nabídku než Pardubice. Musel jsem z hrušky dolů, s penězi dolů a zase začít makat a chytnou to zase za správný konec. To se zaplaťpánbůh podařilo a vybojoval jsem si zahraniční angažmá. Teď budu bojovat o svoje jméno tam.

Dominik Janošek jako posila nizozemské Bredy a jeho agent Roman Brulík

Jaký podíl na vašem výkonnostním vzestupu má trenér Radoslav Kováč, pod kterým jste hráli pěkný fotbal, třebaže o záchranu?

Trenér Kováč byl jeden ze stěžejních bodů. Pod ním jsem začal střílet góly, a když střílíte góly, tak o vás mají zájem kluby jak v Česku, tak v zahraničí. Byl to dobrý krok, že mě posunul výš. Byl jsem sice méně na míči než na šestce nebo osmičce v předešlých klubech, ale zase jsem byl nebezpečnější, a proto jsem střílel góly a měl asistence. Byl to důležitý, ne-li nejdůležitější faktor výkonnostního posunu a posunu do zahraničí.

Nebudete Pardubicím chybět až moc?

Já si myslím, že když budou pokračovat tak, jak jsme skončili s tím trendem, který má trenér Kováč s realizačním týmem, nebojím se, že by měli hrát o záchranu, jak jsme hráli my. Budu je sledovat, s klukama budu v kontaktu každý týden.

Kdy se máte hlásit na nové adrese?

Vyrážím 29. června, třicátého máme kondiční testy a příprava začíná až 3. července, protože první zápas máme 11. srpna.

Plzeňský záložník Dominik Janošek v odvetě 4. předkola Konferenční ligy na stadionu CSKA Sofie.

Jak jste na tom s angličtinou?

Rozumím všemu, ale někdy poskládat větu a odpovědět je oříšek, ovšem když jsem s nimi mluvil snad dvanáct hodin v kuse, tak jsem se ujistil, že se to bude zlepšovat a nebude v tom problém.

A s bydlením?

Týmový manažer mi psal, ať se ptám na cokoli, že mi všechno zařídí. Byt se mi hledá, vypadá to, že budu týden dva na hotelu. Překvapilo mě, jak jsou strašně vstřícní a hodní, ať se hlavně nestydím a na všechno se ptám. To je super. Bude tam se mnou přítelkyně, má variabilní práci, že může mít i home office. Je to o zvyku, tak uvidíme. Těšíme se na to.