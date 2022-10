Snad jsem protrhl pytel s góly, doufá pardubický záložník Janošek

Častokrát slušně pálil z dálky, ale stejně tak dělal chyby. Gólově se v Pardubicích poprvé prosadil až před dvěma týdny na Spartě, kde nemohl zabránit prohře 2:5. Tým napjatě čekal, kdy konečně „vybouchne“. A dočkal se v nejlepším možném zápase. Janošek v sobotu pomohl porazit rivala z Hradce Králové 3:1, dva góly dal sám, třetí padl po jeho standardce.

„Celkem jsem na gól v lize čekal tři roky,“ smál se Janošek. „Ale nic jsem si z toho nedělal. Psychicky jsem na tom byl vždycky dobře. Beru to tak, že na Spartě se roztrhl můj pytel s góly, alespoň zatím to vychází,“ dodal sebevědomě.

Hlavně jeho první gól do sítě Hradce stál za to. Po krátkém rozběhu uklidil balon z nějakých pětadvaceti metrů přesně do šibenice. I díky tomu se Pardubice po třiašedesáti letech dočkaly ligové výhry v derby, ale co víc. Výrazně ožily jejich naděje na záchranu v nejvyšší soutěži. Předposlední Zlín totiž po prohře s Plzní 0:3 zůstal na dostřel, stále má náskok jen tři body.

„Ještě trenér Jiří Krejčí vždycky říkal, že až jednou opravdu budeme potřebovat porazit Hradec, tak ho porazíme. Teď na jeho slova konečně došlo,“ vzpomínal pardubický útočník Pavel Černý.

Ten se stal dalším pardubickým hrdinou zápasu. V 71. minutě si právě po Janoškově další standardce dobře odcouval před odraženým míčem a z první jej taktéž poslal přímo do šibenice. Dal svůj první gól v letošní sezoně, který byl v derby navíc vítězný.

„Proti Hradci jsem už skóroval hned po přestupu. Bylo to snad ze třiceti metrů, ale soupeř pak ve druhém poločase otočil (14. 8. 2017, výsledek 1:2 z pardubického pohledu). Tentokrát jsem to trefil snad nejlépe, jak to v téhle pozici šlo,“ těšilo Černého.

Na hřišti ještě přihlížel druhé Janoškově trefě k pravé tyči a následně střídal. Ze hřiště jej vyprovázel potlesk fanoušků z obou jindy nesmiřitelných táborů.

„Jsem za to rád. S Hradcem jsem se nerozešel ve zlém, byl jsem nepotřebný, tak jsem zkrátka šel tam, kde mi nabídli práci. A že to bylo zrovna v Pardubicích, tak kvůli tomu přece neskončím s fotbalem. Ten, kdo to pochopil, tak ocení, že na hřišti pořád něco odvádím,“ uvažoval Černý.