Do brány jdou jak zvířata, varuje Janošek před sparťanskými standardkami

„Co se týče atmosféry, asi to bude stejné, zase bude vyprodáno,“ míní 24letý Janošek, jenž je se sedmi zásahy nejlepším střelcem Pardubic. „Ale Sparta je teď asi dál než tehdy ‚Slávka‘, je v laufu. S těmi třemi sparťany nahoře — Haraslínem, Kuchtou a Čvančarou, to pro nás bude v obraně daleko složitější. Naopak v útoku bychom mohli nacházet víc okének než se Slavií,“ věří.

Minule v Jablonci jste prohráli smolně 0:1, brankou Chramosty až z 89. minuty. Jak jste to vstřebávali?

Bylo to hrozně bolestivé, protože si myslím, že jsme hráli fakt dobře a měli i šance. Ale můžeme si za to jenom sami. Inkasovat v situaci, kdy hrajeme o všechno, gól takhle před koncem je velká chyba.

Příležitostí bylo zhruba stejně, ovšem neříkali jste si pak, že právě kanonýru Chramostovi jste jich nabídli až moc? Tutovky měl snad tři.

Je to tak. Dávali jsme si na něho bedlivý pozor, chystali jsme se na něj celý týden. Nevím, jestli mu to jde až tak, že se dostává do těch šancí sám, ale dopřáli jsme mu moc prostoru. A pak jsme ho při rohu nechali ve vápně úplně volného...

Vy jste zkoušel centr od praporku odkopnout, ale na balon jste těsně nedosáhl, že?

Ano. Jsem v zóně ještě se dvěma kluky, mám to na starosti u zadní tyče. Možná jsem mohl být ve výhodnějším postavení, ale stalo se. Už to nevrátíme zpátky; hodili jsme to za hlavu a jedeme dál.

Dominik Janošek z Pardubic a Vasil Kušej z Mladé Boleslavi v souboji o balon.

Vzhledem k vámi zmíněnému boji o záchranu a soupeři, na kterého v neděli narazíte, se v tom ani nemůžete nějak babrat.

Jasně. Ale my jdeme do každého zápasu úplně stejně, ať je to Sparta, nebo kterýkoli jiný klub. Musíme bodovat na maximum, nebo se o to alespoň snažit. Dáváme do toho všechno, a tak to bude i nyní.

Velké téma před kláním se Spartou pro vás asi jsou standardní situace, pro něž mají Pražané výtečné fotbalisty.

Hm, hm. Mají tam „věže“ a podle mě standardky zahrávají asi fakt nejlépe v lize, umějí to skvěle kopnout. Do brány při nich jdou jak zvířata, dát gól. Tohle bude klíčový moment. Když si pohlídáme standardní situace, můžeme se Spartou pomýšlet na dobrý výsledek.

Zrovna vám by měl takový duel sedět, ne? Ideální pro další trefu třeba z přímého kopu.

(úsměv) Moc se těším, hlavně na fanoušky a tu kulisu. Ale nějak vyhecovanější zase nejsem.

Nakolik si vybavíte říjnové vzájemné klání z Letné, kde jste prohráli 2:5? Dával jste v něm parádní gól halfvolejem.

Byl pěkný, ale k ničemu nám to nepomohlo. Řekl bych, že jsme se tam ukázali v dobrém světle a Spartu především v první půli dost potrápili. Ale v odvetě od nás její hráči nesmějí dostat tolik místa, jsou schopni využít každou mezeru. Věřím, že když se toho vyvarujeme, budeme úspěšnější než na podzim.