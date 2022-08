Pardubický Janošek: Opět se potvrdilo, že umíme hrát pěkný fotbal

„Musíme ty naše šance proměňovat. Ze hry mám ale dobrý pocit, zase se potvrdilo, že umíme pěkný fotbal. Trenér nám v kabině říkal, že v první půli jsme byli nebezpečnější, ale ve druhé už přišla pasivita a možná nám chyběly i síly,“ litoval na pozápasové tiskové konferenci pardubický záložník Dominik Janošek, jedna z nejvýraznějších letních posil Východočechů.

Bezprostředně poté, co po skvělém centru expardubického Cadua otevřel ve 21. minutě hlavičkou skóre nikým nehlídaný Jan Kliment, měl Janošek obrovskou šanci na vyrovnání. Po přihrávce od Emila Tischlera však vyprodukoval jen nedůraznou střelu přímo do brankáře Jindřicha Staňka.

„Za to se celému týmu omlouvám. Jsem na sebe naštvaný, protože tohle bych měl dávat, stačilo míč poslat metr vedle,“ mrzelo čtyřiadvacetiletého středopolaře.

Zhruba o deset minut pak pálil ještě jednou, Staněk míč znovu vyrazil a zpět do sítě jej usměrnil Kamil Vacek, ovšem z ofsajdu. Vyrovnat se tak Pardubicím podařilo až deset minut po poločase, když se balon trochu se štěstím dostal k Tomáši Solilovi a ten se střelou po zemi nemýlil. „Nakonec jsme byli odměněni šťastným vyrovnáním a sahali jsme po bodu, ale Plzeň byla ve druhém poločase nebezpečnější a vrátila se do vedení. Bylo to stejné jako s Budějovicemi, remíza by tomu utkání slušela,“ mínil Janošek.

Plzeňský kouč Michal Bílek však do druhé půle vyslal čtyři zkušené hráče Pavla Bucha, Jana Sýkoru, Václava Pilaře a Jana Kopice, kteří na do té doby výborné Pardubice vrhli pořádný stín. A čtvrt hodiny před koncem rozhodl Milan Havel, jenž se do zakončení ve vápně prodral přes špatně bránícího Dominika Kostku.

„Když už nic, tak bylo alespoň dobré, že jsme Plzeň k těm střídáním donutili,“ pousmál se jeden z pardubických trenérů Jaroslav Novotný. „Musela na hřiště poslat zkušenost, ale právě ta takové zápasy rozhoduje. Výhoda od té doby byla jednoznačně na straně domácích,“ uznal nakonec.

Příště na rozjetý Liberec

Po dvou odehraných kolech tak na bodovém kontě Pardubic svítí nula, s jakýmkoliv ziskem ovšem v Plzni pravděpodobně nikdo moc nepočítal, a po utkání tak mohli Východočeši po předvedené hře zůstat minimálně stejně sebevědomí. Bude se jim to hodit už v příštím zápase, ve kterém v neděli od 16 hodin vyzvou v Ďolíčku rozjetý Liberec. Severočeši v prvním zápase zmrazili pražskou Spartu (2:1) a v sobotu si zastříleli doma proti Teplicím, které roznesli 5:1.

„Pokud budeme nadále hrát stejným způsobem jako v prvních dvou zápasech, musíme to už zvrátit na naši stranu,“ nepochyboval Novotný.