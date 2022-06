Živo kolem Ronalda: agent jedná, United ho prodat nechtějí. Doma by ho vítali

Šlo jen o takové oťukávání, žádné konkrétní návrhy podmínek přestupu či hráčova kontraktu nepadly. Mendes patří mezi nejvlivnější agenty ve fotbalovém prostředí a při jednáních se svým nejcennějším klientem logicky zabývá.

Bayernu se pokusil Ronalda nabídnout jako možnou náhradu za odcházejícího střelce Roberta Lewandowského. Německého giganta ovšem odradil Portugalcův věk, hledá dlouhodobější řešení.

O 37letém útočníkovi Mendes jednal také s Toddem Boehlym, novým vlastníkem Chelsea, který se ujal role dočasného sportovního ředitele, informoval David Ornstein z listu The Athletic.

Londýnský klub zatím na přestupovém trhu mlčí, noví majitelé by se ovšem rádi uvedli zvučným jménem.

Ale zpět k Ronaldovi. Zpátky v United je teprve od loňska, kontrakt má ještě na rok. Proč by měl odcházet?

Odpovědí jsou útočníkovy ambice. Pořád je hladový, touží po individuálních i týmových trofejích, a to se v Manchesteru nedaří.

S 24 brankami byl nejlepším střelcem klubu. Ten ovšem skončil v lize až na šestém místě a z Champions League vypadl už v osmifinále. V příští sezoně proto bude hrát pouze Evropskou ligu, což by Ronaldovi úplně nemuselo vyhovovat.

Věří ovšem, že novému kouči Eriku ten Hagovi se podaří nejúspěšnější tým Premier League vrátit mezi elitu. „V Ajaxu odvedl fantastickou práci. Je to zkušený kouč, kterému musíme dát čas, aby se věci měnily podle toho, jak chce,“ řekl.

„Doufám, že budeme úspěšní. Přeju si, ať se mu daří. Pojďme věřit tomu, že v příští sezoně vyhrajeme trofeje. Věřím, že se Manchester United vrátí tam, kam patří. Nějaký čas to zabere, ale snad se to podaří.“

I ten Hag se těší, že bude s Ronaldem spolupracovat. Když se ho na tiskové konferenci po jeho jmenování ptali, zda s ním počítá, odpověděl: „Samozřejmě!“ Na otázku, co podle něj týmu přinese, rovněž zareagoval stroze: „Góly.“

A co případný návrat do mateřského Sporting Lisabon? „Nemyslím si, že by to teď bylo možné. Ale nikdy nevíte,“ opáčil ředitel klubu Hugo Viana na dotaz Sky Sports, jestli se s Ronaldem chystají jednat. „Myslím si, že se sám může rozhodnout, kde bude. Ještě mu zbývá rok smlouvy, tak uvidíme,“ doplnil.

Na Old Trafford na druhou stranu nechtějí o prodeji své hvězdy ani slyšet. Podobné stanovisko ale zastával i před rokem Juventus, v Anglii tedy bude záležet, jak aktivní bude Manchester na přestupovém poli.

Oproti svým konkurentům zatím zůstává pozadu. City posílil Erling Haaland z Dortmundu, do Liverpoolu zase přišel Darwin Núňez z Benfiky Lisabon.

Ten Hag by rád obnovil spolupráci s Frenkiem de Jongem, kterého vedl během svého působení v Ajaxu, k dohodě s Barcelonou, kde působí, ale zatím nedošlo. Zájem má Manchester také o Christiana Eriksena, jenž rok po děsivém kolapsu na fotbalovém Euru s operovaným kardioverterem už válel v dresu Brentfordu.

„Je na čase, aby s Manchester United stabilizoval a utvořil si dobrou náladu v týmu. Vždycky se najde čas všechno přestavět,“ míní Viana. „A Cristiano je hráč, který dá dvacet, pětadvacet gólů za sezonu, proto je důležité ho mít v týmu.“