Opustí United? Pusťte mě! prosí Ronaldo. A nepřišel na trénink

Jenže pokud zůstane v Manchesteru United, bude mít nejméně roční pauzu, což mu pochopitelně vadí. Působení v Evropské lize ho nijak zvlášť neoslovuje.

„Pusťte mě,“ požádal.

Z pondělního tréninku se sedmatřicetiletý Ronaldo omluvil. Oficiálně z rodinných důvodů, neoficiálně to mohlo znamenat leccos jiného. Třeba chtěl ve skutečnosti demonstrativně ukázat, že to s odchodem myslí vážně. Vyloučené tím pádem není ani to, že Ronaldo neodletí do Thajska na klubové turné, kde měl být největší hvězdou United.

I když Erik ten Hag, nový trenér Manchesteru, má střeleckého kouzelníka stále ve svých plánech, všechno může dopadnout jinak. Ronaldův mocný agent Jorge Mendes už před pár týdny rozjel spirálu oťukávání.

Hledá se klub, který splní Ronaldův prioritní požadavek, tudíž bude patřit do nablýskané Champions League. To znamená, že v úvahu nepřipadá dobrodružství v Americe, kam se čerstvě nechal zlákat třeba Gareth Bale, někdejší nejdražší fotbalista planety.

Cristiano Ronaldo má očividně jiný směr.

Chelsea?

Bayern Mnichov?

Že by znovu Juventus Turín?

Samozřejmě ne každý si může dovolit zaplatit Ronaldovu gáži a taky odstupné, které by navzdory vysokému věku mohlo přesáhnout 700 milionů korun. A hlavně: ne každý ho chce mít v týmu, protože by jeho rychlé angažmá mohlo zbourat dlouhodobě naplánovanou strategii. Platí totiž, že klub se musí přizpůsobit Ronaldovi, nikoli opačně.

Zůstane-li v United, kde má stále rok platnou smlouvu, bude do trenérových plánů patřit. Už v minulé sezoně, která byla od Manchesteru znovu nepovedená, si jako jeden z mála držel konstantní úroveň. Nastřílel čtyřiadvacet gólů, nejvíc ze všech.

Přijde-li však adekvátní nabídka, dost možná bude Ronaldo pokračovat ve vylepšování vlastních rekordů z Ligy mistrů.

Podle zákulisních zpráv, které se především v Anglii dennodenně přetřásají, by mohla klapnout Itálie. Nabízí se třeba Neapol, jejíž vlastník Aurelio De Laurentiis, známý filmový producent, umí šokovat. Ligu mistrů si Neapol zajistila, teď to chce ještě peníze a odvahu do projektu s Ronaldem vstoupit.