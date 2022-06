Pan Znovuzrozený. Kolem Eriksena krouží také United, co další štace s Contem?

Těžko říct, jak by tenkrát reagoval, kdyby mu někdo řekl, co bude. Že v létě 2022 přiletí nabídka i z Manchesteru United. Nebo od Tottenhamu, kde už jednou působil.

Dvaadvacátého června 2021, tedy přesně před dvanácti měsíci, už dánský fotbalista odpočíval po operaci, při níž dostal přístroj na hlídání srdečního rytmu, doma v Odense.

Probíral se haldou zpráv a vzkazů, které od přátel, kolegů a fanoušků za posledních několik dnů dostal. Byl v kontaktu se spoluhráči z reprezentace, kteří si zrovna na Euru zajistili postup ze skupiny.

I díky děsivému zážitku s dobrým koncem se statečné dánské mužstvo kolem kapitána Kjaera či gólmana Schmeichela semklo a sahalo po finále.

A Eriksen? Věděl, že ho čeká dlouhá pauza. Musel si uvědomovat, že se na vrcholnou úroveň dost možná už nikdy nevrátí. Vždyť od řady lidí jistě poslouchal: Neriskuj, mysli na svůj život.

Jenže čím víc času od osudového duelu s Finskem, během kterého ho přímo na stadionu v Kodani resuscitovali, uteklo, tím víc ho návrat na trávníky lákal. Když od lékařů po sérii vyšetření a několikaměsíčním klidu slyšel, že jeho tělo intenzivní zátěž zvládne, neváhal.

„Srdce mi pak testovali všemi možnými způsoby, ale nic dalšího se nestalo. Není žádný důvod, proč bych se fotbalu nemohl znovu věnovat. Mým cílem je nyní zahrát si na mistrovství světa v Kataru,“ hlásil Eriksen odvážně zkraje roku. Tedy v době, kdy už byl zpátky v tréninku a vybíral si nový klub.

V Interu Milán, kterému do té doby patřil, totiž po operaci srdce pokračovat nemohl; přísná pravidla italské Serie A hráčům zapovídají nastupovat s tzv. kardioverter-defibrilátorem (ICD), který Eriksen v těle od loňského června má. Bez problémů se však s klubem dohodl na ukončení smlouvy a obrátil se jinam.

Kývl na nabídku londýnského Brentfordu, nováčka Premier League s početnou dánskou komunitou včetně trenéra Thomase Franka. A byla to trefa!

Však by teď skromný klub s včeličkou ve znaku smlouvu s Eriksenem i prodloužil. Jenže potom, co si dánský špílmachr ověřil, že na elitní úrovni pořád stačí - v jedenácti zápasech v Anglii dal gól, připsal si čtyři asistence a vrátil se do národního týmu -, cítí, že může jít i výš.

Do Manchesteru United? Novému trenérovi Eriku ten Haagovi by se prý do konceptu hodil, ale podle Guardianu měl už Eriksen nabídku z Old Trafford odmítnout.

Proto se nabízejí i další možnosti: k Tottenhamu, kde prožil necelých sedm sezon, má pořád blízko, navíc současný kouč Antonio Conte ho kdysi přivedl už do Interu Milán. Variantou je také odchod do Newcastlu, který má pod novými saúdskými majiteli obrovské ambice.

I to značí, že Eriksen je zpátky v plné síle.