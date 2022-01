Eriksen a možný návrat do Premier League. O smlouvě na půl roku přemýšlí Brentford

O Eriksenově možném příchodu píše The Athletic, který má ze sportovního zákulisí většinou přesné informace.

Devětadvacetiletý záložník musel loni v prosinci ukončit angažmá v Interu Milán, kvůli voperovanému defibrilátoru totiž nemohl v Itálii hrát.

V Anglii to však zakázané není, i proto by mohl dostat ve čtrnáctém týmu Premier League šestiměsíční kontrakt s opcí na další sezonu.

Eriksen se dosud připravoval v třetiligovém švýcarském Chiassu. V rozhovoru pro dánskou televizi se vyznal, že sní o návratu do národního mužstva a startu na mistrovství světa, které se koncem roku koná v Kataru.

Pokud by mu přestup do Brentfordu vyšel, Eriksen by se do Premier League vrátil po dvou letech. Sedm sezon odkroutil v Tottenhamu. „Byl by to pro něj návrat domů,“ nechal se slyšet Eriksenův agent Martin Schoots.

Před Tottenhamem nastupoval také za Ajax Amsterdam, za národní mužstvo nasbíral 109 startů. Jenže loni při fotbale málem zemřel.

V úvodním utkání mistrovství Evropy proti Finsku ve 43. minutě přebíral aut od spoluhráče Joakima Maehleho a najednou padl bezvládně k zemi. Selhalo mu srdce.

Díky rychlému zásahu lékařů, kteří Eriksena vrátili do života i za pomoci defibrilátoru, nedošlo k tragédii.

Po dvanácti minutách ošetřování na hřišti Eriksena z Parken stadionu v Kodani odvezli na nosítkách a ve stabilizovaném stavu převezli do nemocnice.

Téměř dvě hodiny se nehrálo. Hráči i fanoušci byli v šoku a v napětí, jak to s Eriksenem dopadne.

Nakonec na žádost obou týmů se zápas skupiny B dohrál, Finsko zvítězilo 1:0 gólem ze závěru utkání.

Eriksen podstupoval několik vyšetření. Necelý týden po kolapsu absolvoval operaci, dostal kardioverter-defibrilátor, který mu hlídá činnost srdce.

S ním lze ve fotbalové kariéře pokračovat, ale Eriksen dosud nebyl ve stavu, který by mu dovolil zátěž profesionálního sportovce.

Koncem roku rozvázal smlouvu v Interu Milán, protože v Itálii s voperovaným implantátem hrát nesmí. Pravidla to nedovolují.

Například v Nizozemsku nastupuje za Ajax se stejným srdečním implantátem Daley Blind.

Eriksen ho chce napodobit. Cítí se dobře a trénuje bez omezení, byť zatím v amatérském klubu. „Chci zase hrát fotbal a není žádný důvod, proč bych nemohl,“ řekl před pár dny dánské televizi DR.

„Od té doby se už nic dalšího nestalo, i když mi srdce testovali všemi možnými způsoby,“ zdůraznil.

Případné angažmá v Brentfordu by ho prověřilo natolik, jestli je možné po jeho zdravotních potížích dál v kariéře pokračovat.