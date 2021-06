Kdo zachránil Eriksenův život? Exkluzivně vypráví dopingový komisař z Eura

Být jako dopingový komisař v Kodani, nikoli zrovna ve Wembley, spěchal by přes celé hřiště, aby se pokusil zachránit život Christiana Eriksena. „Moji kolegové jsou hrdinové, protože Eriksena vrátili do života. A Eriksen si zaslouží cenu fair play za to, jak se zachoval,“ říká respektovaný slovenský lékař Pavel Malovič, který pracuje pro UEFA jako dopingový komisař.