Sním o mistrovství světa, říká Eriksen. Do reprezentace má zatím daleko

Dánsko bylo mezi prvními národními mužstvy, která si loni na podzim zajistila z kvalifikace postup na mistrovství světa 2022. Turnaj se koná v Kataru od poloviny listopadu, finále je na programu 18. prosince.

Jenže Eriksen od loňského června neodehrál jediný zápas, nemá angažmá a jen trénuje s třetiligovým švýcarským Chiassem.

„Jestli budu nominovaný, to je jiná věc, ale o návratu sním. Takže do té doby chci prostě hrát a dokázat, že jsem zpátky na stejné úrovni,“ řekl Eriksen v rozhovoru pro dánskou televizi DR.

Nastupoval za Ajax Amsterdam, Tottenham, Inter Milán, za národní mužstvo nasbíral 109 startů. Jenže loni při milovaném fotbale málem zemřel.

V úvodním utkání mistrovství Evropy proti Finsku ve 43. minutě přebíral aut od spoluhráče Joakima Maehleho, v tom najednou padl bezvládně k zemi. Selhalo mu srdce.

Díky rychlému zásahu lékařů, kteří Eriksena vrátili do života i za pomoci defibrilátoru, nedošlo k tragédii.

Po dvanácti minutách ošetřování na hřišti Eriksena z Parken stadionu v Kodani odvezli na nosítkách a ve stabilizovaném stavu převezli do nemocnice.

Téměř dvě hodiny se nehrálo. Hráči i fanoušci byli v šoku a v napětí, jak to s Eriksenem dopadne.

Nakonec na žádost obou týmů se zápas skupiny B dohrál, Finsko zvítězilo 1:0 gólem ze závěru utkání.

Eriksen podstupoval několik vyšetření a z lůžka sledoval, jak se jeho parťáci probili až do semifinále turnaje. Cestou vyřadili i Česko.

Necelý týden po kolapsu Eriksen absolvoval operaci, dostal kardioverter-defibrilátor, který mu hlídá činnost srdce.

S ním lze ve fotbalové kariéře pokračovat, ale Eriksen dosud nebyl ve stavu, který by mu dovolil zátěž profesionálního sportovce.

Koncem roku rozvázal smlouvu v Interu Milán, protože v Itálii s voperovaným implantátem hrát nesmí. Pravidla to nedovolují.

„Christian má v aktuální sezoně dočasně pozastavenou sportovní aktivitu na základě rozhodnutí italských zdravotnických úřadů. V jiných zemích by to platit nemuselo a mohl by pokračovat v kariéře,“ oznámil loni v závěru října Inter Milán.

Například v Nizozemsku nastupuje za Ajax se stejným srdečním implantátem nizozemský fotbalista Daley Blind.

Eriksen ho chce napodobit. Cítí se dobře a trénuje bez omezení, byť zatím v amatérském klubu. „Chci zase hrát fotbal a není žádný důvod, proč bych nemohl,“ řekl dánské televizi.

„Od té doby se už nic dalšího nestalo, i když mi srdce testovali všemi možnými způsoby,“ zdůraznil Eriksen.

„Sním o tom, že zase budu v reprezentaci a nastoupím v Kodani na Parken stadionu. A že všem dokážu, že to byla jen jednorázová záležitost. Ale samozřejmě je jen na trenérovi, jak to vyhodnotí,“ prohlásil.