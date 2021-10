Eriksenova nejistá budoucnost. Srdeční přístroj v Itálii nepovolí, Inter chystá prodej

Dánský reprezentant Eriksen má po kolapsu na mistrovství Evropy voperovaný implantát, jenž hlídá činnost jeho srdce. A podle pravidel italské Serie A s ním na Apeninském poloostrově hrát nesmí.



„Pokračovat v Itálii by mohl jen za předpokladu, že by mu lékaři defibrilátor, který ho hlídá, zase odstranili,“ vysvětlil ještě před začátkem aktuální sezony Francesco Braconaro z italské fotbalové asociace.

Podle lékařů je však taková varianta spíš nepravděpodobná.

„Christian má v aktuální sezoně dočasně pozastavenou sportovní aktivitu na základě rozhodnutí italských zdravotnických úřadů,“ píše Inter v prohlášení. „Zatímco v Itálii však jeho současný stav pokračování ve sportovní činnosti nedovolují, v jiných zemích by to platit nemuselo a mohl by pokračovat v kariéře.“

Vždyť třeba v Nizozemsku nastupuje za Ajax se stejným srdečním implantátem nizozemský fotbalista Daley Blind.

Eriksen by se teoreticky mohl k fotbalu vrátit v průběhu příštího roku.

Zkolaboval během úvodního poločasu zápasu mistrovství Evropy mezi Dánskem a Finskem. Oživovali ho přímo na hřišti, následně převezli do nemocnice, kde podstoupil operaci a do těla dostal tzv. ICD neboli kardioverter-defibrilátor, což je přístroj, který se používá k léčbě srdečních arytmií a prevenci náhlé srdeční smrti.

„Po srdeční zástavě je zavedení tohoto zařízení nutné, aby hlídalo srdeční rytmus. Na takovém postupu se shodlo několik odborníků z celého světa a Christian jejich řešení přijal,“ vysvětlil Morten Boesen, lékař národního týmu.

Přístroj zhruba o velikosti kapesních hodinek dovede detekovat neobvyklý rytmus a pomocí elektrických výbojů srdci v nesnázích pomoci.

Podle Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) jde o systém, jenž se skládá z vlastního přístroje a jedné nebo dvou ohebných elektrod, které přes podklíčkovou žílu vedou rovnou do srdce.



Pokud by byl Eriksenův srdeční rytmus pomalý, zafunguje ICD jako kardiostimulátor a udrží předem nastavenou tepovou frekvenci. Když se pacient dostane do ohrožení života, během několika sekund přístroj zareaguje: rychle stimuluje srdce, případně do něj pošle výboj o nízké, nebo vysoké energii.