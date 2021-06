Novinky z Dánska: Eriksen ráno zdravil parťáky, podstoupí další vyšetření

„Christian je ve stabilizovaném stavu a bude nadále hospitalizován. Čekají ho další vyšetření,“ uvedl svaz v prohlášení.

„Rádi bychom poděkovali všem za srdečné, vřelé vzkazy, které Christianu Eriksenovi posílali fanoušci, fotbalisté, královské rodiny Dánska i Anglie, mezinárodní fotbalové asociace a mnozí další,“ píše se ve zprávě, kterou Dánové zveřejnili na sociálních sítích.

Dánská reprezentace v reakci na stresující, traumatizující momenty ze sobotního duelu obdržela profesionální psychologickou pomoc.

Eriksenův zdravotní stav s napětím sleduje i Giuseppe Marotta, šéf Interu Milán, za který devětadvacetiletý středopolař poslední rok a půl nastupuje.

Boss posledních italských šampionů se okamžitě spojil s lékařským týmem dánské reprezentace a odmítl spekulace, že by Eriksenův kolaps souvisel s nemocí covid-19 či údajnou nedávnou vakcinací.

„Neměl koronavirus a nebyl ani očkovaný,“ řekl Marotta televizi Rai Sport s tím, že další podrobnosti má právo komunikovat jen dánský svaz.



Velmi zděšený byl (kromě jiných) také Sanjay Sharma, kardiolog Tottenhamu Hotspur, kde Eriksen dříve působil. „Všemi lékařskými testy procházel vždy naprosto bez problémů,“ popisoval. „Když jsem ho viděl, byl jsem v šoku. Pomyslel jsem si: ‚Bože, copak jsme něco přehlédli?‘ Ale díval jsem se znovu na všechny záznamy a jeho výsledky byly perfektní,“ citoval lékaře Mail on Sunday.

Eriksen se zhroutil ve 43. minutě utkání proti Finsku. Mířil k němu balon po autovém vhazování, běžná situace, žádný souboj. Ale dánský záložník se skácel k zemi.



Záchranáři museli fotbalistovi přímo na trávníku poskytnout masáž srdce, trvalo zhruba čtrnáct minut, než jej na nosítkách odvezli do sanitky a posléze do nedaleké fakultní nemocnice Rigshospitalet.

Už v momentě, kdy Dána transportovali k ambulanci, byl naštěstí při vědomí. Později se z lůžka spojil přes videohovor se spoluhráči, kteří údajně na jeho přání přerušený zápas později dohráli a Finsku podlehli 0:1.

Podle dánského kouče Kaspera Hjulmanda vlastně ale neměli moc jiných variant. „Nikdy bychom nehráli, kdybychom nejdřív nevěděli, že je při vědomí a stabilizovaný. Měli jsme dvě možnosti, buď pokračovat, nebo zápas dohrát v neděli od 12. Všichni hlasovali pro okamžité dohrání,“ líčil na tiskové konferenci po porážce.

„Není možné s takovými pocity hrát. Pokusili jsme se vyhrát, ale zázrak už byl jen to, že jsme se vůbec vrátili na hřiště. Upřímně, někteří hráči byli emočně naprosto vyřízení. Je to traumatická zkušenost. Snažíme se sebrat a dát se co nejvíc dohromady. Máme kolem sebe profesionály. Promluvíme si o tom, pokusíme se to zpracovat a společně se posunout dál,“ dodal.