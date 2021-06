Chrisi, zbožňuju tě! Lukaku a další zavalili Eriksena vzkazy na podporu

Přání k úspěšné a co nejrychlejší rekonvalescenci létala z celého světa. Ač nikdo nevěděl, jak přesně na tom Eriksen je, všichni doufali v pozitivní novinky. Museli si však počkat, zhruba dvouhodinová nevědomost byla ubíjející.

„Za pětadvacet let jsem nikdy nezažil náročnější a emotivnější přenos. Brzy se uzdrav, Christiane!“ vzkázal britský televizní expert a bývalý fotbalista Gary Lineker. Na Eriksena myslel i Romelu Lukaku, spoluhráč z milánského Interu, který po brance do sítě Ruska ve večerním utkání okamžitě pádil ke kameře a do objektivu halekal: „Chrisi, Chrisi! Zbožňuju tě!“



Sportovní stránka během dlouhatánských desítek minut nikoho nezajímala, šla stranou.

„Přeju Christianovi rychlé a úplné uzdravení a modlím se za jeho rodinu, aby si uchovala sílu a víru. V takových momentech se ukazuje, jak je i fotbalová rodina jednotná. Fotbal je krásný a Christian ho hraje zrovna tak,“ pronesl Aleksander Čeferin, prezident UEFA.

Pak přišla radostná zpráva. Eriksen je při vědomí, komunikuje, skrz Facetime dokonce hovořil se svými spoluhráči, přičemž je požádal, aby přerušené utkání dohráli. Úleva. Velká úleva. A podle svých slov se už cítí lépe.

Dánové zápas nakonec prohráli 0:1, střelec jediné finského gólu Joel Pohjanpalo ale neslavil. Jasně ukazoval, že k nějakým oslavám absolutně není důvod.



Na Eriksena nezapomněli ani hráči mimo evropský šampionát, třeba Ašraf Hakimí, další parťák z Interu, dal v dresu Maroka v přátelském zápase gól Burkině Faso a do kamery ukazoval zdvižených šest prstů. Dva na levé ruce, čtyři na pravé. Právě číslo 24 totiž nosí Eriksen na zádech na klubové úrovni.

Stále však nebylo jasné, co přesně se na trávníku v inkriminovaný moment dělo. Objasnění přinesl až lékař dánského týmu Morten Boesen. „Když jsme na hřiště dorazili, ležel na boku a dýchal. Jeho stav se ale rychle zhoršil, a tak jsme museli začít kardiopulmonální resuscitaci. Při odjezdu se stadionu jsme s ním už dokonce mluvili,“ popisoval krušné momenty.



Že by se však Eriksen ještě zapojil do evropského šampionátu, je ovšem téměř vyloučené.