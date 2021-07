Vyšetření, jež rozhodne o Eriksenově kariéře. V Itálii s implantátem hrát nesmí

Na rozdíl od jiných soutěží to zapovídají pravidla Serie A, což potvrzuje i Francesco Braconaro z italské fotbalové asociace: „Christian Eriksen by mohl v profesionální kariéře v Itálii pokračovat jen za předpokladu, že by mu lékaři defibrilátor, který ho hlídá, znovu odstranili.“

A to je podle expertů v současnosti spíš nepravděpodobné.

Eriksen zkolaboval během úvodního poločasu zápasu mistrovství Evropy mezi Dánskem a Finskem. Oživovali ho přímo na hřišti, následně převezli do nemocnice, kde podstoupil operaci a do těla dostal tzv. ICD neboli karioverter-defibrilátor, což je přístroj, který se používá k léčbě srdečních arytmií a prevenci náhlé srdeční smrti.

„Po srdeční zástavě je zavedení tohoto zařízení nutné, aby hlídalo srdeční rytmus. Na takovém postupu se shodlo několik odborníků z celého světa a Christian jejich řešení přijal,“ vysvětlil Morten Boesen, lékař národního týmu.

Přístroj zhruba o velikosti kapesních hodinek dovede detekovat neobvyklý rytmus a pomocí elektrických výbojů srdci v nesnázích pomoci.

Webové stránky Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) popisují ICD jako systém, který se skládá z vlastního přístroje a jedné nebo dvou ohebných elektrod, které přes podklíčkovou žílu vedou rovnou do srdce.

Pokud by byl Eriksenův srdeční rytmus pomalý, zafunguje ICD jako kardiostimulátor a udrží předem nastavenou tepovou frekvenci. Když se pacient dostane do ohrožení života, během několika sekund přístroj zareaguje: rychle stimuluje srdce, případně do něj pošle výboj o nízké, nebo vysoké energii.



Eriksena čeká v Itálii řada testů, které napoví, jestli hráč v budoucnu bude mít vůbec šanci vrátit se na nejvyšší úroveň. Minimálně půlroční pauza je ovšem podle odborníků nevyhnutelná.

Se stejným srdečním implantátem nastupuje například nizozemský fotbalista Daley Blind z Ajaxu. Ten dostal ICD do těla předloni v prosinci poté, co u něj vyšetření po závrati během utkání Champions League odhalilo zánět srdečního svalu. V létě 2020 zkolaboval během přípravného duelu s Herthou Berlín, načež se ukázalo, že jeho přístroj se po vyslání upozornění deaktivoval.

Po několika kontrolách se Blind zanedlouho znovu mohl vrátit na nejvyšší úroveň. Nastupoval i na letošním mistrovství Evropy. „A to, co se stalo Christianovi, mě velmi zasáhlo,“ přiznal po jednom z duelů.

Daley Blind se při střídání v duelu fotbalového mistrovství Evropy mezi Nizozemskem a Ukrajinou rozplakal. Kvůli Eriksenovi. „To, co se mu stalo, mě silně zasáhlo. Kromě toho, že znám Christiana velmi dobře coby přítele z Ajaxu, stalo se mi něco podobného. Přemýšlel jsem, že proti Ukrajině nenastoupím,“ líčil. „Nakonec jsem se překonal, ale bylo to velmi emotivní. Proto ty slzy, když jsem střídal.“

Pro Eriksena teď jeho dávný spoluhráč z Ajaxu může být inspirací, byť by devětadvacetiletý Dán kvůli případnému návratu k fotbalu patrně musel změnit působiště.



Do Interu přestoupil z Tottenhamu loni v lednu a smlouvu má do června 2024. Co bude dál, však stále nikdo neví.