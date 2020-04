Bundesligové scénáře: bez anglických týdnů, ve všední dny jen poháry

Je to spíš však přání, realita může být úplně odlišná.

Německý plán totiž počítá s tím, že se fotbal začne hrát už první nebo druhý víkend v květnu.

První scénář: start v sobotu 2. května.

Zbývajících devět kol by přesně vyšlo na všechny víkendy až do konce června. Nemuselo by se hrát v týdnu.

Na všední dny by se počítalo s případnými dohrávkami, zápasy Německého poháru, Ligy mistrů a Evropské ligy.

Bundeslize v současnosti ke kompletním pětadvaceti odehraným kolům chybí odložený duel Brémy - Frankfurt, ten by se uskutečnil v týdnu.

Druhý scénář: start v sobotu 9. května.

V tu chvíli by se jedno dějství muselo hrát uprostřed týdne, aby bundesliga skončila ještě v červnu. S tím kluby problém nemají.

Pro dohrávky, odložené zápasy, domácí pohár a evropské poháry by opět sloužily všední dny.

Důležitá zpráva: hrálo by se bez diváků. Pro kluby je totiž zásadní, aby se utkání vysílala v televizi.

Aby aspoň jeden ze scénářů vyšel, musely by konání sportovních akcí povolit úřady. V současné době však nikdo neví, jak situace v souvislosti se šířením koronaviru může za pár týdnů vypadat.

Mužstva se mohou připravovat v tréninkových centrech po skupinkách, ke společné přípravě se kvůli riziku karantény pro celý tým neodhodlala.

Kluby mají před sebou rozdílný počet zápasů. Zatímco druhému Dortmundu, který na Bayern ztrácí čtyři body, zbývá jen těch devět zápasů, lídr jich může sehrát o osm víc, což je obrovský rozdíl.

Bayern totiž čeká osmifinálová odveta Champions League proti Chelsea. Takřka jistě postoupí, první duel v Anglii vyhrál přesvědčivě 3:0. Pokud by šel až do finále, v Lize mistrů by odehrál ještě dalších pět utkání.

Bayern je rovněž v semifinále Německého poháru, v kterém hostí Frankfurt. Osmý zápas navíc proti Dortmundu by hrál ve finále. Celkem tak Bayern může nastoupit až k sedmnácti duelům.

Podobnou porci může zažít třetí Lipsko a pátý Leverkusen.

Lipsko už má osmifinále Ligy mistrů úspěšně za sebou, vyřadilo Tottenham. Včetně finále může nastoupit k pěti duelům v Evropě. Další devět má před sebou v bundeslize.

Leverkusen po výhře v Glasgow nad Rangers 3:1 je blízko postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Když půjde až do finále, potřebuje na evropskou soutěž celkem ještě šest termínů.

Stejně jako Bayern je v semifinále Německého poháru, kde ho čeká Saarbrücken ze čtvrté ligy.

Ve hře v Evropské lize jsou ještě Wolfsburg a Frankfurt, ale ty svá úvodní osmifinále ještě před přerušením soutěží prohrály. Frankfurt doma s Basilejí 0:3, Wolfsburg nestačil na Šachtar Doněck a prohrál 1:2.