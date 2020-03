Jako v Anglii. Bundesliga v Německu nezačne minimálně do konce dubna

Německá fotbalová liga by měla být kvůli pandemii koronaviru přerušená nejméně do konce dubna. Úterní návrh vedení soutěže sice ještě musejí příští týden schválit zástupci klubů, ale stejně jako v případě původního návrhu o pozastavení soutěží by mělo jít o formalitu.

Do 30. dubna je oficiálně pozastavena třeba i anglická liga, byť už teď se mluví o tom, že pokračování soutěže připadá v úvahu nejdříve na červen. Podobné to může být pravděpodobně i v Německu, kde byly dvě nejvyšší soutěže minulý týden přerušeny do začátku dubna. Už tehdy však jejich šéf Christian Seifert mluvil o tom, že vynucená přestávka se velmi pravděpodobně prodlouží. Důvodem je rychle se šířící virus, který si v Německu dosud vyžádal přes 31 tisíc nakažených a více než stovka lidí onemocnění COVID-19 podlehla. Zástupci všech evropských fotbalových soutěží věří, že stihnou aktuální ročník dohrát nejpozději v červnu a červenci, kdy se mělo původně uskutečnit mistrovství Evropy. To však UEFA o rok odložila.

