Trénink s parťáky, nákup s rouškou. Německý i český život gólmana Koubka

On a jeho kolegové gólmani sami v tréninkovém centru.

Jindy hráči do pole, obránci, záložníci, útočníci, náhradníci...

„Scházíme se tak, abychom vůbec nepřišli do kontaktu. Dodržujeme hygienická pravidla, samozřejmostí je předepsaná vzdálenost dva metry mezi hráči, což pro nás gólmany je jednodušší,“ říká český reprezentant.

Německá liga se hrála naposled v neděli 8. března, o tři dny později byla na programu jedna dohrávka a pak soutěž přerušili stejně jako například v Česku či dalších zemích.

„První týden jsme měli dva dny volno. Potom jsme dostali individuální plán. Každý den běhání a k tomu posilovací cviky. A od minulého týdne trénujeme po malých skupinkách podobně jako Wolfsburg a Dortmund, stejně se připravovalo i Lipsko,“ řekl Koubek v rozhovoru pro agenturu ČTK.

Koubek má nového trenéra Mezi posledním odehraným zápasem a dnem, kdy byla bundesliga přerušena, Augsburg vyměnil trenéra. Martina Schmidta nahradil Heiko Herrlich, někdejší výtečný útočník Dortmundu a německý reprezentant. Augsburg totiž prohrál třikrát za sebou a klesnul na čtrnáctou příčku. Pět bodů ho dělí od barážového místa, devět od sestupového. „Pro nás může být výhodou, že máme nového trenéra, každý se bude chtít ukázat a nikdo nebude řešit, jestli je to před prázdnými tribunami, nebo ne,“ myslí si Koubek.

Připravuje se na hřišti, s parťáky a trenérem, byť v omezeném režimu. Je na tom líp, než například fotbalisté z českých klubů. Jim vládní nařízení nedovolí, aby se mohli připravovat aspoň po malých skupinkách, tréninková centra jsou zavřená. V Německu tak přísná opatření nejsou.

„Když to porovnám s tím týdnem, kdy jsme každý den měli jen vyběhnout ven, běžet někde v lese a k tomu jen přidávat nějaké cviky, tak samozřejmě pro mě je tohle lepší. Člověk může dělat fotbalové věci a být s balonem na hřišti.“

Není jasné, kdy mužstvo bude moci trénovat společně. Naposled v úterý vedení bundesligy rozhodlo, že kvůli pandemii koronaviru se nezačne hrát dřív než v květnu.

Do konce sezony zbývá devět kol. Aby se soutěž stihla dohrát v rozumném termínu, může se začít i v červnu.

„Je tady obrovský tlak klubů na to, aby se sezona dohrála. Všechny mají největší příjem z televizních práv a na některé už situace dopadá. Na ty, které za sebou třeba nemají tak silného vlastníka,“ poznamenává Koubek.

Je důležité, aby se hrálo a zápasy vysílala aspoň televize. Než čekat do chvíle, než budou smět na tribuny fanoušci. To platí pro Německo, pro Anglii ale i pro Česko.

„Hrát bez diváků bude pro všechny týmy těžké, maže se tím výhoda domácího prostředí. Pokud se jedná o televizní práva, tak je jedno, jestli se hraje bez diváků. Jde jen o to, jestli je zápas v televizi. Pokud by se to nedohrálo, mohlo by to mít na některé kluby existenční dopad. I většina hráčů počítá, že se sezona dohraje.“

Augsburg zatím finanční problémy netrápí, nesáhl ke snižování platů jako jiné kluby. „A taky máme majitele, který, myslím, dokáže některé věci překonat,“ říká Koubek.

Zatímco jako fotbalista se může připravovat po „německém“ způsobu, mimo fotbal se chová jako by byl v Česku.

„Tím, že spíš čtu české servery, tak to mám v sobě vsugerované,“ zdůrazňuje.

Přestože v Německu není povinnost nosit roušky, reprezentační gólman si obličej chrání podobně jako jeho čeští spoluhráči Marek Suchý a Jan Morávek.

„Po těch pár dnech volna jsme začínali takovou prezentací. Já roušku ještě neměl, zato kluci byli jediní, kteří s rouškou přišli. Je to určitě tím, že jsme Češi. Když venku nosíte, dívají se vás spíš jako na toho, kdo je nemocný.“