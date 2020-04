Běh po městě přitahoval fandy. Hráči Dortmundu tak mohli zpět na trávu

A tak i kuriózní důvod přispěl k tomu, že nejen fotbalisté Dortmundu od minulého týdne mohou trénovat na hřišti, byť kvůli šíření koronaviru s omezeními.

„Když Marco Reus, Axel Witsel nebo Roman Bürki běhali po Dortmundu, byli v centru pozornosti,“ řekl pro televizi WDR Norbert Dahmen, který je v Dortmundu zodpovědný za právo, pořádek, občanské služby a hasičský sbor.

V největší spolkové zemi v Severním Porýní-Westfálsku se to rozhodli změnit nejen kvůli tomu, že se kolem fotbalistů trénujících na volně přístupných místech srocovali fanoušci.

„Ministerstvo zdravotnictví v dopise jasně uvedlo, že profesionální sportovci mají práci a že nesmí být při výkonu své profese omezování,“ zdůraznil Dahmen.

Nařízení se v nejlidnatější spolkové zemi v Severním Porýní-Vestfálsku vztahuje nejen na hráče Borussie, ale také na ostatní profesionální sportovce.

Musí se však řídit zvláštními bezpečnostní pokyny: dodržovat vzdálenost mezi sebou, trénovat ve skupinách.

Z fotbalových klubů mají podobný režim také v Augsburgu, ve Wolfsburgu či v Lipsku.

„Scházíme se tak, abychom vůbec nepřišli do kontaktu. Dodržujeme hygienická pravidla, samozřejmostí je předepsaná vzdálenost dva metry mezi hráči, což pro nás gólmany je jednodušší,“ líčil český reprezentant Tomáš Koubek z Augsburgu.

On a jeho kolegové gólmani sami v tréninkovém centru. Jindy hráči do pole, obránci, záložníci, útočníci, náhradníci. V každé ze spolkových zemí v Německu to může být jinak, ale základ je podobný.