Fotbalisté v Německu se vrátí ke společné přípravě, Brémy ale nesmí

„Tohle téma zatím nemůže být na pořadu dne,“ řekl brémský ministr vnitra Ulrich Mäurer. Senát této spolkové země si podle něj nedokáže představit, že by fotbalisté v současné situaci normálně trénovali. Německo má k dnešku téměř 80.000 případů nakažených koronavirem a přes tisíc mrtvých.



Bundesliga má pauzu minimálně do konce dubna. Mäurerovi se nelíbí, že vedení soutěže uvažuje o tom, že v květnu by se mohlo opět hrát. „To není od ligy dobrý signál,“ uvedl s tím, že jde o názor celého brémského Senátu.

Trénink po skupinkách už téměř dva týdny podstupují fotbalisté Augsburgu. Kapitán Daniel Baier se však nedomnívá, že by díky tomu oproti jiným týmům získávali výhodu. „Nějakou kritikou se zaobírat nemusím, já jsem o tom nerozhodl. Ale musím upřímně říct, že mám radost, že takhle trénujeme. Je to dobré i pro hlavu dostat se takhle ven a vidět kluky. Nevím, jestli je to nějaké zvýhodnění,“ řekl televizní stanici Sky spoluhráč českých fotbalistů Tomáše Koubka, Marka Suchého a Jana Morávka.

Od pondělí budou ve stejném režimu a za dodržování přísných hygienických opatření trénovat i hráči Hoffenheimu, mezi které patří obránce Pavel Kadeřábek.

Ve Wolfsburgu se fotbalisté místo na hřišti sešli v obchodech. Šestice hráčů VfL dnes vyrazila do dvou supermarketů pomáhat doplňovat zboží v regálech v rámci akce nazvané „Děkujeme hrdinům všedních dnů“.