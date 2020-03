Kadeřábek: Česko určilo pravidla proti viru dobře, dodržujeme je i v Německu

Ještě minulý týden přitom fotbalisté mohli trénovat přímo v klubovém tréninkovém centru, byť omezeně. Teď už je i tato varianta passé.

Německo totiž zakázalo jakákoli shromáždění více než dvou lidí s výjimkou rodin a členů jedné domácnosti.

„Měli jsme možnost trénovat ve čtyřech nebo pěti lidech, ale moc kluků to nevyužívalo. Ani já ne. Raději jsem zůstal v klidu doma a plním si tady individuální plán,“ uvedl Kadeřábek v rozhovoru pro ČTK.

Stejně jako v jiných státech Evropy jsou už i po celém Německu zavřené restaurace, kadeřnictví či kosmetická studia. Další opatření zavádějí jednotlivé spolkové země.

„My s manželkou a dcerou se ale snažíme dodržovat jak německá, tak i česká pravidla. Myslím, že Česko je nastavilo výborně a hlavně brzy, naprosto s nimi souhlasím. Používáme i roušku, která tu přitom povinná není,“ říká Kadeřábek, který s výjimkou tréninku či nutných nákupů zůstává doma.

„Asi dva týdny jsme třeba nemohli sehnat toaletní papír. V drogerii nebyl, prý až příští týden. Nakonec jsem ho sehnal v supermarketu, ale na každého bylo jen jedno balení.“

Kadeřábek žije v Německu už pátým rokem, kdy ze Sparty zamířil právě do Hoffenheimu. Je stabilním členem základní sestavy, nepostradatelným pracantem, byť před přerušením bundesligy do dvou ze tří zápasů nenastoupil.

„Už teď mi strašně chybí sranda v kabině, na tréninku a podobně, ale nejvíc asi nám všem schází kontakt s balonem. Fyzicky jsou ty výběhy dobré, ale pořád to není ono. Člověk je prostě zvyklý trénovat s míčem. Jako byste měli měsíc a půl dovolené, přijedete z ní a dva tři týdny se dostáváte do formy,“ srovnává Kadeřábek.

Podle zkušeností z ostatních zemí přitom lze očekávat, že drastická opatření a zákazy sportovních akcí, ba i běžných společných tréninků, budou platit ještě týdny. Hrát se nezačne dřív než v květnu.

„Je strašně těžké něco říkat dopředu. Neví se, co bude zítra, za měsíc. Ale myslím, že budou tlačit na to, aby se soutěž dohrálo. Jsou v tom hrozně velké peníze. Jde o televizní práva, pro ty kluby jsou to největší peníze. Nebudou tlačit na pilu za každou cenu, hlavní je samozřejmě zdraví. Ale jakmile bude jen malá šance, budou se snažit to dohrát, třeba i bez diváků. Nějak to prostě naplánovat do jednoho měsíce rychle za sebou.“

Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu (vlevo) se snaží ubránit Serge Gnabryho z Bayernu.

Kadeřábek zatím vůbec neřešil, zda klub kvůli ztrátám v době koronavirové krize nepožádá hráče o to, aby akceptovali dočasné snížení platů.

„Abych pravdu řekl, nikoho jsem se na to ani neptal, vůbec mě to nezajímalo. Pokud něco takového nastane, problém s tím nebude. Všichni teď řešíme jiné a mnohem podstatnější věci, jde o zdraví,“ podotkl český reprezentant.