Postup do finále? Odměna za to, že bereme soutěž vážně, říká Mourinho

10:27

Že by fotbalový Tottenham po třinácti letech opět jednou vyhrál trofej? Díky spojení s José Mourinhem ta šance žije. Portugalský kouč dovedl tým do finále Ligového poháru a věří, že se mu podaří totéž, co už dokázal s Chelsea a Manchesterem United.