Nejlepší Mourinhova sestava: v bráně Čech, v útoku Drogba s Ronaldem

Mourinho svou jedenáctku vybíral do ankety španělského deníku Marca. Volil jen z hráčů tří klubů. Vedle Chelsea ještě z Interu Milán a z Realu Madrid.

Naopak nezařadil nikoho ze svého současného působiště z Tottenhamu Hotspur, z Manchesteru United nebo z Benfiky Lisabon ani z Porta, s nímž vyhrál Ligu mistrů a kde si díky tomu udělal jméno.

Výjimkou je stoper Ricardo Carvalho, kterého si z Porta vzal do Chelsea a později i do Realu Madrid.

Naopak místo nezbylo například na Zlatana Ibrahimovice, kterého vedl v Manchesteru United v letech 2016 až 2018.

Do Chelsea přišel portugalský kouč v létě 2004 stejně jako Čech, český gólman byl pro něj oporou a jasnou jedničkou tři a půl roku, než byl Mourinho odvolán.

Do londýnského klubu se vrátil v červenci 2013, Čech byl pro něj pořád volbou číslo jedna. Ale po příchodu Thibauta Courtoise v létě 2014 se stal náhradníkem.

Mourinhova jedenáctka Petr Čech (pod Mourinhem v Chelsea) - Javier Zanetti (Inter Milán), John Terry (Chelsea), Ricardo Carvalho (Porto, Chelsea, Real Madrid), William Gallas (Chelsea) - Claude Makélélé (Chelsea), Frank Lampard (Chelsea), Mesut Özil, (Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea) - Didier Drogba (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) zdroj: Marca

„Petr byl zklamaný, ale takový je někdy fotbal. Vzal to jako profesionál a jsem si jistý, že o místo ještě zabojuje,“ říkal Mourinho v srpnu 2014, kdy rozhodl, kdo bude gólmanem číslo jedna.

Čecha využíval málo, za celou sezonu mu dal šanci jen v šestnácti zápasech. To mělo za následek, že Čech začal uvažovat o přestupu a nakonec odešel do Arsenalu.

„Petr patří do Chelsea a klub zase patří do jeho kariéry a života. Pokud bych to mohl ovlivnit, nikdy bych ho nepustil, ale není to v mých rukách,“ tvrdil Mourinho.

„Je to fantastický brankář, skvělý týmový hráč do kabiny. Snažil jsem se mu dokázat respekt, který k němu chovám, že jsem mu dával prostor v Anglickém poháru a ve finále Ligového poháru, v Lize mistrů i v Premier League,“ říkal tenkrát portugalský kouč.

„Snažil jsem se, aby se cítil tak důležitý, jak pro nás je. Ale dokážu si představit, že v třiatřiceti se stále cítí mladý a má vášeň a touhu chytat každé utkání.“

Po odchodu Čecha do Arsenalu v létě 2015 vydržel Mourinho v Chelsea jen do prosince, kdy byl odvolán.

Čech se do Chelsea loni v červnu vrátil na pozici sportovního ředitele, když krátce předtím v sedmatřiceti ukončil aktivní kariéru. I v Arsenalu se totiž postupně dostal do role náhradníka.

V Mourinhově jedenáctce jsou jen tři dosud aktivní fotbalisté, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard a překvapivě i Mesut Özil.

„Pokaždé, když se Özil dotkne míče, dělá úžasné věci, publikum ho miluje a já ho taky miluju. Za několik let bude jedním z nejlepších světových hráčů,“ rozplýval se Mourinho nad německým záložníkem v roce 2011, když spolu působili v Realu Madrid.

Centruje Mesut Özil z Realu Madrid.

Oba z Realu odešli v létě 2013, Mourinho po vzájemné dohodě hned po skončení sezony, Özila v závěru přestupního období v září koupil Arsenal.

Tam německý ofenzivní hráč Mourinhovu předpověď o „jednom z nejlepších světových hráčů“ nenaplnil a v poslední době tam prožíval špatné časy.