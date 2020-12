Mourinho kritizuje Kloppa: Kdybych se choval jako on, za minutu mě vykážou

Bylo to pořádné drama, tak mají zápasy o vedení v tabulce vypadat. Jeden poločas byl lepší Liverpool, ve druhém měl, minimálně co se gólových šancí týče, navrch Tottenham.

Nebylo mu to však nic platné, jelikož v 90. minutě zařídil domácím vítězství hlavičkou po rohovém kopu Roberto Firmino.

Mourinha nemrzela jen porážka, ale také chování kolegy na druhé střídačce. Portugalský kouč se vyjádřil ve smyslu, že Klopp, tradičně velmi emocionální, během utkání vytváří nepřiměřený tlak na rozhodčí.

„Pokud bych se během zápasu choval stejně jako on, neměl bych šanci na lavičce zůstat. Za minutu by mě z ní vykázali,“ řekl Mourinho britské rozhlasové stanici BBC Radio 5 Live.

„Rozhodčí ho nechali chovat se tak, jak se chová. Není to můj problém. Je mi z toho smutno,“ doplnil portugalský trenér, který si v tomto kontextu navíc neodpustil rýpnutí do dalšího rivala Pepa Guardioly.

Šéf lavičky Manchesteru City při posledním duelu s West Bromwichem živelně diskutoval se čtvrtým rozhodčím a dokonce se i dotýkal tabule, na které se sudí chystal ukázat nastavený čas.

Když se totiž reportéři doptali Mourinha, zda svým komentářem míní živelné, temperamentní chování Kloppa, opáčil: „Tohle vám přijde živelné? Nebo mám čtvrtému rozhodčímu vyrvat tabuli z rukou?“

Podle Mourinha arbitři při posuzování chování koučů aplikují dvojí metr. „Z nějakého důvodu je to u mě jinak. Jeho nechají, já si to nemůžu dovolit, ale tak to prostě je,“ uvedl.

Po zápase při tradičním ťuknutí pěstmi Mourinho popíchl Kloppa, že Liverpool nevyhrál zaslouženě.

„Řekl jsem mu, že lepší tým prohrál. On nesouhlasil, ale to je jeho názor,“ pokračoval Mourinho.

„Liverpool mi nepřipadal jako tým šampionů Anglie, Evropy, světa. Bod by byl spravedlivý, ale my hráli na vítězství. Měli jsme víc gólových šancí,“ uvedl kouč Tottenhamu, v jehož dresu třeba Steven Bergwijn ve dvou tutovkách těsně minul a nastřelil tyč.



„Zápas jsme měli až na závěr pokaždé pod kontrolou. Cítím, že to byl velice nezasloužený výsledek, ale takový je fotbal. O přestávce jsme pár věcí změnili a ono to ve druhé půli fungovalo, s výkonem jsem velmi spokojený,“ dodal Mourinho.



Klopp ohledně pozápasové debaty se svým protějškem uvedl, že Mourinho o jeho chování na lavičce nemluvil.

„Ten rozhovor nebyl vůbec vyhrocený. Jen mi řekl, že je nespokojený, protože podle něj prohrál lepší tým. Myslel jsem si, že si dělá srandu,“ usmíval se Klopp.

„Užívejme si, jaký to byl zápas a nenechme si ho kazit takovými zbytečnostmi. Vyhrát mohl kterýkoliv z týmů, ale zvládli jsme to my po enormní snaze v závěru a mám velkou radost, že jsme zpátky v čele,“ dodal.