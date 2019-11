José a jeho hra o pověst. Zafunguje spojení Mourinho a Tottenham?

V úterý večer odvolal Mauricia Pochettina, oblíbeného kouče, který u týmu vydržel pět a půl roku, vytáhl ho do anglické top čtyřky a na jaře senzačně do finále Ligy mistrů.

Hned ve středu ráno pak světu oznámil jméno nástupce: dámy a pánové, mistr José Mourinho!

Také vás to spojení tak zaskočilo? Vážně Mourinho? Jeho sňatek s Tottenhamem je totiž od prvního dne plný paradoxů a otazníků.

Jak ho přijmou fanoušci, kteří Pochettina milovali a většina z nich ho nezatracovala ani teď, kdy loňská kometa klesla na čtrnácté místo?

Jak se srovnají s tím, že portugalský svéráz ještě nedávno prohlašoval, že z úcty k Chelsea, kde strávil spoustu let, by londýnské sousedy nikdy trénovat nešel?

Jak si Mourinho, známý svou rozhazovačností a miliardami utracenými za hvězdné posily, bude rozumět s šéfem klubu Danielem Levym, považovaným za největšího skrblíka ve fotbalovém světě?

Ovšem zásadní otázka zní: Je šestapadesátiletý Mourinho pořád ještě trenérem, od kterého se dají čekat velké věci? Nebo už jen mrzutým a věčně si stěžujícím egoistou?

„V Josém získáváme jednoho z nejlepších trenérů světa. Má fůru zkušeností, dokáže tým nabudit a skvěle takticky připravit,“ má jasno boss Levy. „Věříme, že nám vrátí energii a sebedůvěru.“

Na severním břehu Temže se zřejmě Mourinhovi věří opravdu pevně, jinak by se spořivý Levy těžko plácl přes kapsu a nabídl mu dvojnásobný plat v porovnání s úspěšným předchůdcem (kontrakt do konce sezony 2022/2023 mu má vynést 15 milionů liber).

Tottenham doufá, že angažováním slavného jména dělá rázný krok mezi nejužší světovou špičku, kam v minulé sezoně nahlédl a kde by se rád udržel. Ale to, že si na tenhle džob najal zrovna Mourinha, se nesetkává jen s pochopením.

„Copak nevidí, v jakém stavu zanechal týmy, které opouštěl?“ žasl třeba bývalý reprezentační útočník Stan Collymore. „Rozhašené, plné předražených hráčů, bez duše. Není to o pompě, se kterou přicházíte, ale o tom, co za sebou necháte.“

Zdaleka nejen on má obavy, že Mourinho může rozmetat všechno, co Pochettino v klubu vytvořil. Zatímco argentinský kouč si zakládal na otcovském přístupu a vřelém vztahu s fanoušky, které bavil odvážným fotbalem, Mourinho je pragmatik: vše pro výsledky!

Je třeba zdůraznit, že titulů a trofejí má na rozdíl od Pochettina ve sbírce spoustu. Ale poslední roky obraz pana Dokonalého vybledl.

Výjimečné renomé, jež si vybudoval triumfy v Lize mistrů s Portem a Interem Milán nebo tituly s Chelsea, se začalo tříštit během angažmá v Realu Madrid, hořkost se násobila po druhé etapě v Chelsea. A neslavně skončila hlavně poslední zastávka v Manchesteru United.

S týmem sice vyhrál Ligový pohár a Evropskou ligu, ale za vynaložené peníze se čekalo mnohem víc – především útok na titul, ke kterému bylo daleko. Když se Mourinho loni v prosinci loučil, ztrácel na vedoucí Liverpool devatenáct bodů.

Po téměř roční pauze, během které pracoval jako televizní expert, se teď vrací. Odmítl nabídky z Lyonu a AC Milán, místo toho se rozhodl vzít džob v Londýně, kde léta žije. A celou akci perfektně utajil.

Marně fotografové ve středu ráno u vstupní brány do tréninkového centra čekali, kdy kolem nich profrčí: už byl dávno uvnitř, protože s klubovými šéfy jednal dlouho do noci. Pak přímo v areálu přespal, ráno už vedl první trénink a v sobotu proti West Hamu se znovu pustí do boje.

Za Tottenham i za vlastní pověst.