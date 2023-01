An-Nasr chystá na úterý pro Ronalda velkolepé uvítání v Rijádu

Ronaldo podepsal s an-Nasrem na konci prosince smlouvu do roku 2025 a nyní je podle médií na cestě do Saúdské Arábie. Na sociálních sítích zveřejnil video, na němž je s rodinou v soukromém letadle. „Ahoj kluci, brzy se uvidíme,“ řekl Ronaldo do kamery.

Pětinásobný držitel Zlatého míče skončil těsně před začátkem mistrovství světa v Manchesteru United, jehož vedení i trenéra Erika ten Haga předtím zkritizoval v televizním rozhovoru. Hvězdnému útočníkovi se pak příliš nedařilo ani na MS v Kataru a v portugalském týmu se musel spokojit s rolí střídajícího hráče.

Po turnaji pak přijal nabídku ze Saúdské Arábie. Podle informací médií by si měl Ronaldo vydělat ročně astronomickou částku 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun).