Ronalda v Arábii nechápu, je to smutné, říká Koller. Volit chce Nerudovou

„Je mi z toho smutno. Opravdu jsem mu celou kariéru fandil. Když se mě ptali, jestli Messi, nebo Ronaldo, byl to pro mě vždy Ronaldo. Ale jak teď nezvládá svůj konec kariéry, to se mi nelíbí,“ líčil Koller bezprostředně po silvestrovském derby se Slavií (4:4), v němž poprvé nastoupil ve veteránské kategorii nad 45 let.

Dovedete pro Ronaldův krok najít aspoň špetku pochopení?

Nedovedu, nechápu to. Ten svůj konec neunáší. Kdyby se nechoval jako v Manchesteru, mohl kariéru důstojně dohrát někde v Evropě. Nebo se vrátit do Sportingu Lisabon. Je smutné, že takový fotbalista bude končit někde v Saúdské Arábii.

Ronaldovi se příliš nevydařilo mistrovství světa v Kataru, s Portugalskem vypadl ve čtvrtfinále a byl náhradníkem. Jak se vám šampionát líbil?

Jak to provázely před začátkem kontroverze, tak se mistrovství nakonec vydařilo. Vyvrcholilo fantastickým finále. Do budoucna bych byl samozřejmě radši, kdyby se hrálo v normálním termínu v červnu.

Také se vám líbilo, že padalo hodně gólů? Hrál se atraktivní fotbal.

Musím říct, že mě to překvapilo. V začátku ve skupinách tam samozřejmě byly nudnější zápasy, ale celkově padalo hodně branek, hlavně v play off mě překvapilo, že se nehrálo tolik na jistotu a týmy se snažily co nejdřív rozhodnout.

Přál jste titul Argentině?

Ze začátku ne, ale posléze i kvůli Messimu ano. Zahrál skutečně fantastický turnaj, ve finále už jsem přál jemu a a Argentině.

Česká reprezentace na největším turnaji opět chyběla. Jak hodnotíte její rok?

Průměrně. Doufám, že ten nadcházející bude lepší. Důležité je postoupit na mistrovství Evropy, od toho se vše odvíjí.

Popřál byste českému fotbalu něco do nového roku?

Dost úspěchů, áčku to zmíněné Euro. A také aby se rodilo hodně mladých talentů, které nám pak budou dělat dobré jméno například v zahraničí.

Jak jste mimochodem trávil svátky?

U mě na chalupě ve Smetanové Lhotě, bylo to krásné, odpočinuli jsme si.

Dáváte si novoroční předsevzetí?

Nedávám. Dřív ano, ale obvykle to vzalo za své hned koncem ledna. (smích) Hlavně zůstat zdravý, věnovat se sportu, zůstat v kondici, to jsou má přání.

Jaká předsevzetí jste si dával dřív?

Třeba že se naučím anglicky, ale taky vždy začnu a pak přestanu.

Na závěr mimofotbalová otázka. Blíží se prezidentské volby, máte jasno, komu dáte svůj hlas?

Mám svého kandidáta, nevím ale, jestli volby stihnu, protože budu v zahraničí. Je to paní Nerudová. Politice moc nerozumím, ale z těch tří favoritů je mi nejsympatičtější.