Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Během příštích dvou let mu na účet přiskočí 160 korun za každičkou vteřinu. Dohromady to udělá bezmála deset miliard. Ale co vlastně Cristiana Ronalda čeká v Saúdské Arábii? Dává ten podivuhodný fotbalový byznys vůbec nějaký smysl? Kromě toho, že si portugalský fenomén na stará kolena vydělá majlant?