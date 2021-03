Víte, co je to groundhopping? Oblíbená kratochvíle Ralpha Daviese, jednoho z nejhorlivějších fotbalových fandů v Brně. A také velšského patriota, pro kterého se Česko stalo druhým domovem a inspirací. Rozpráví o svých cestách za milovanou hrou do Bulharska i Blanska, rychlém zúčtování se Zbrojovkou a sázkách na Milana Baroše a Adama Hložka.