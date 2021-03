Šilhavý se zlobí na Schicka. Nemůže se ohnat, vyloučení zápas ovlivnilo

Šilhavý se na svého útočníka zlobí. Hodně zlobí.

„Trenére, vždyť mě celou dobu držel,“ hájil se Schick při odchodu ze hřiště.

„Pořádně jsem to neviděl, Patrik se údajně ohnal. Je to strašná chyba, jestli to tak bylo,“ prohlásil Šilhavý.

Druhý poločas utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 sotva začal, když hosté měli ve Walesu standardní situaci.

Při náběhu domácí Roberts jasně fauloval Schicka. Zákrok na penaltu. Být na stadionu v Cardiffu videoasistent, hlavnímu sudímu Hateganovi by musel hlásit: „Zjevná chyba, pokutový kop.“

Schick se protivníkovi snažil vytrhnout, ale dělal to příliš důrazně a nešetrně. Nejdřív mu naložil předloktím za krk, pak se ohnal, když domácí záložník v ataku nepřestával.

Jenže v tom se Roberts chytil za obličej, i když ho do něj Schick nezasáhl, a padl k zemi. Rumunský sudí Hategan, který byl celé utkání přesný, českého útočníka vyloučil. Roberts si ze souboje odnesl žlutou kartu, později dostal druhou a počet hráčů se srovnal.

„Patrik je tak zkušený hráč, že se nemůže ohnat. To nejde,“ vyčítal mu kouč Šilhavý.

K vyloučení došlo krátce po zahájení druhé půle za bezbrankového stavu, Češi tak čtyřicet minut bojovali v deseti. Když byli v oslabení, měli nejlepší pasáž zápasu, Provod se dostal do vyložené šance, pak se řítil do další.

„Dobře jsme reagovali, byli jsme dál aktivní, nezalezli jsme, měli šance. Vyloučení zápas ovlivnilo jen trochu,“ říkal kapitán Vladimír Darida.

To trenér byl na Schicka přísný. „Vyloučení zápas ovlivnilo hodně. Myslím si, že bychom se v druhé půli ještě víc nadechli,“ prohlásil Šilhavý.

Velšané zápas rozhodli ve chvíli, kdy i oni hráli v deseti. A těsně před gólem Jamese v 81. minutě měli ještě jednu tutovku. Byli nebezpeční v době, kdy měli na hřišti stejně hráčů jako Češi.

„Po vyloučení Patrika se nám to rozbilo. Soupeř šel taky do deseti, bylo to rozházené. Měli jsme šance, abychom dali gól, ale nevyužili žádnou. Proto jsme prohráli,“ řekl Šilhavý.

Byl hodně naštvaný i zklamaný.

Schick dostane trest nejspíš minimálně na dvě utkání, ale neovlivní to jeho nasazené do červnového mistrovství Evropy. Jelikož jde o soutěž Evropské fotbalové unie (UEFA), pykat bude až v září v kvalifikaci na světový šampionát, kterou řídí Mezinárodní fotbalová federace (FIFA).