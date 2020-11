Tam, kde fotbalisté jen vítězí. V Plzni se cítíme jako doma, říká Darida

„Jsem tady doma,“ říká záložník Vladimír Darida, pro nedělní souboj pravděpodobně kapitán.

Plzeň hostí obě závěrečná utkání národního mužstva v roce 2020, po Izraeli se tam Česko představí i ve středu proti Slovensku.

Loni jedenáctitisícový stadion přivítal rozhodující duel proti Kosovu.

Předtím tam reprezentace hrála v říjnu 2017 proti San Marinu závěrečný duel pokažené kvalifikace o postup na mistrovství světa v Rusku.

Tenkrát Plzeň na reprezentaci čekala rovněž dva roky, předchozí zápas se tam hrál na podzim 2015 proti Kazachstánu v kvalifikaci o postup na Euro.

Rok předtím tamní prostřední svědčilo národnímu mužstvu proti Islandu v důležitém utkání o Euro 2016.

Reprezentace v Plzni od rekonstrukce stadionu 2012, kvalifikace na MS

Česko - Malta 3:1 2014, kvalifikace na Euro

Česko - Island 2:1 2015, kvalifikace na Euro

Česko - Kazachstán 2:1 2017, kvalifikace na MS

Česko - San Marino 5:0 2019, kvalifikace na Euro

Česko - Kosovo 2:1 2020, Liga národů

Česko - Izrael ?

Česko - Slovensko ?

Reprezentační premiéru rekonstruovaný stadion hostil v říjnu 2012 proti Maltě. Pět zápasů, pět vítězství.

„Přišlo hodně lidí, jsou tady výborní fanoušci, a mužstvo se proto vždycky cítilo jako doma. Já jsem se sem pokaždé hodně těšil,“ zdůraznil Darida, jenž je plzeňským odchovancem. V srpnu 2013 se odsud vydal do Německa, nejdřív do Freiburgu, posledních pět let působí v Hertě Berlín.

Jenže tentokrát fanoušci do hlediště přijít nemohou. Výhoda domácího prostředí se tak znatelně zmenšuje. Podle Daridy i tak částečně zůstává.

„Na domácím hřišti se líp orientujete. Mně se prostě tady v Plzni hrálo vždycky dobře,“ podotkl třicetiletý středopolař na sobotní tiskové konferenci.

Tím, že předstoupil před novináře právě on, lze vystopovat, že nastoupí ve středu pole se Součkem a Králem. Místo by tak nezbylo na kapitána Dočkala.

Je to i logické, protože Dočkal hrál od začátku ve středečním mezistátním duelu v Německu a Darida ho v 68. minutě střídal.

Česku jde v neděli o udržení naděje na první místo ve skupině. Dvě kola před koncem ztrácí na první Skoty čtyři body. Aby se Češi dostali před ně, musí nad Izraelem i Slovenskem vyhrát a doufat, že Skotové ve svých zápasech na Slovensku a v Izraeli získají maximálně bod.

„Šanci máme, uděláme všechno proto, abychom naše utkání vyhráli. A pak uvidíme, jak dopadnou zápasy Skotska,“ řekl Darida.

Skotové jsou v euforii, ve čtvrtek zvládli finále dodatečné kvalifikace o postup na Euro 2021, v penaltovém rozstřelu v Bělehradě zdolali domácí Srby a zařadili se do skupiny D mistrovství Evropy právě k Česku, Anglii a Chorvatsku.

„I Slováci postoupili, takže do zápasu se Skotskem jdou stejně jako soupeř. My budeme věřit Slovákům a doufat, že nám pomůžou,“ poznamenal Darida.

Slovensko bojuje na dálku s Izraelem o záchranu v druhé úrovni Ligy národů, Česku a Skotsku jde o postup mezi elitu. Češi tak na oplátku mohou pomoci Slovákům.

„Chceme se prezentovat aktivní hrou a navázat na prvních šedesát minut v Izraeli, kdy jsme je dostávali pod tlak,“ zmínil Darida říjnový duel v Haifě, kde Češi vyhráli 2:1.