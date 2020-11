Kdo proti Izraeli. Do sestavy se nejspíš vrátí opory, zůstane v ní Dočkal?

Pavlenka byl nejlepším českým hráčem přípravného utkání v Lipsku. Jen za první poločas čelil sedmi střelám, většinu z nich domácí vyslali z vyložených pozic, a inkasoval jediný gól.

Po utkání se od české reprezentace v Lipsku odpojil. Pokud by totiž absolvoval následující utkání proti Izraeli a v Česku zůstával ještě do středečního duelu proti Slovensku, musel by po návratu do Brém, kde působí, do karantény.

Šanci v bráně tak dostane pravděpodobně dosavadní jednička Tomáš Vaclík, byť Pavlenka se na jeho místo hodně tlačí. I proto, že v nové sezoně je Vaclík v Seville jen náhradníkem.

Pravidelnou zátěž nemá ani Tomáš Koubek v Augsburgu, druhý gólman současného reprezentačního kádru. Třetím do party je olomoucký Aleš Mandous. Koubek i Mandous se do výběru dostali až poté, co kvůli zranění či nemoci vypadli slávista Kolář a Nguyen z Liberce.

Očekává se, že trenér Šilhavý udělá v základní jedenáctce spoustu změn. V Německu totiž vůbec nenastoupili krajní bek Coufal ani stopeři Hovorka s Kalasem. Na levý kraj obrany vybírá mezi Matějů a Novákem, kteří v Německu hráli.

Novák byl v poločase kvůli výkonu střídaný, Matějů se tak z pravé strany posunul vlevo.

Na stoperech nastoupili Brabec s Jemelkou. K dispozici je ještě další obránce Holeš, který v Německu odehrál poločas v záloze a poločas na pravém kraji zadní řady.

Změny se dotknou i středové řady, kde v Německu od začátku chyběli Souček, Král i Darida. Všichni tři se do hry dostali po přestávce. Otázkou je, co s kapitánem Bořkem Dočkalem. Ten v první půli patřil k tomu lepšímu, co český výběr nabídl.

Místo pro všechny čtyři ve středu pole není, případně by Dočkal mohl nastoupit na pravém kraji, kde dřív hrával. Jeho pozice je však spíš uprostřed.

Na pravém křídle totiž nejspíš naskočí Masopust, který v Německu nenastoupil.

Do základní sestavy se také jistě vrátí Jankto, který na pozici levého křídla odehrál v Lipsku druhý poločas a přispěl k oživení české hry.

Role náhradníků tak pro duel s Izraelem nejspíš ze záložníků připadne Barákovi, Černému a Kopicovi.

Na hrot Šilhavý vybírá mezi Vydrou, Krmenčíkem a Ondráškem. Ten v Německu dostal nejmenší porci minut, Vydra a Krmenčík odehráli každý poločas.