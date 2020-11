Bez Dočkala, zato s Černým a Matějů. Čtenáři vybírali sestavu proti Izraeli

Čeští fotbalisté ve 20.45 nastoupí do zápasu Ligy národů s Izraelem a podle čtenářů by se do sestavy měly vrátit opory.

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Izraeli Jak jste hlasovali Vaclík - Coufal, Kalas, Hovorka, Matějů - Černý, Darida, Souček, Král, Jankto - Ondrášek

Stěžejní je střed zálohy, kde by měla nastoupit trojice Alex Král, Vladimír Darida a Tomáš Souček.

Jednoznačně se do anketní jedenáctky vešel i další hráč West Hamu - na pravém kraji obrany by měl podle fanoušků začít Vladimír Coufal. Vedle něj by pak rádi viděli Tomáše Kalase s Davidem Hovorkou.

Zbývá vyladit levou stranu: tam by upřednostnili Aleše Matějů před Filipem Novákem.

Brankář Jiří Pavlenka, jenž se zaskvěl výborným výkonem v přátelském utkání proti Německu, musel reprezentační sraz opustit předčasně, aby po návratu do Brém, kde působí, nemusel absolvovat karanténu.

Čtenáři měli na výběr mezi Tomášem Vaclíkem, Tomášem Koubkem a Alešem Mandousem. A přiklonili se ke zkušenostem, kterých má v reprezentaci nejvíc Vaclík, byť příliš velkou zápasovou praxi v Seville poslední dobou nemá.

A kdo bude góly dávat?

Na hrotu padla jasná volba na plzeňského Zdeňka Ondráška. Na levém křídle by měl operovat Jakub Jankto. A na druhé straně? Čtenáři si přejí znovu v akci vidět Černého.

Jak tým nakonec poskládá trenér Šilhavý a jak se mu proti Izraeli povede? Utkání budeme sledovat minutu po minutě.