Šilhavý před Izraelem plánuje změny. Skoty na Euru kvitujeme, řekl

„Situaci už sice nemáme ve svých rukou, ale pořád věříme. Hodně věříme,“ řekl trenér Šilhavý novinářům. „Důležité bude, abychom zvládli oba naše zápasy, až potom můžeme pomýšlet na to, jestli Skotové klopýtnou, nebo ne.“

Pekhart nenastoupí Útočník Tomáš Pekhart, jenž musel kvůli pozitivnímu nálezu vynechat utkání v Německu, měl po návratu už dva negativní testy. „Jsme v intenzivní komunikaci s UEFA, nicméně do nedělního zápasu proti Izraeli Tomáš nenastoupí,“ uvedl mluvčí reprezentace Petr Šedivý. Fotbalista polské Legie Varšava by však mohl být opět k dispozici pro středeční duel se Slovenskem.

Právě skotský tým, který Čechy v obou podzimních vzájemných duelech porazil, skupinu s čtyřbodovým náskokem vede. Druzí Češi kromě duelu s Izraelem přivítají ještě Slováky. Skotové nejdřív hrají v Trnavě, pak letí do Izraele.

Věříte, že by mohli polevit poté, co si zajistili postup na Euro?

Neřekl bych, že Skotové cokoli podcení. Navíc Slováci jsou ve stejné situaci, také oni v týdnu postoupili na mistrovství Evropy. Věřím, že obě mužstva odehrají zápas na sto procent. Skotská mentalita není taková, že by snad nad něčím spekulovali.

Právě Skotové na závěrečném turnaji doplní českou skupinu. Překvapilo vás, že ze čtveřice, ve které bylo i Norsko se střelcem Haalandem či silné Srbsko, postoupili právě oni?

Všechny tyto týmy jsou tak vyrovnané, že postoupit mohl nakonec kdokoli. Sledovali jsme třeba semifinálový zápas Skotska s Izraelem, byl to skvělý, vyrovnaný boj, který rozhodovaly pokutové kopy. Kvitujeme, že s námi ve skupině budou zrovna Skotové, domácí tým s podporou fanoušků, byt’ to nebude třeba na stadionu. Těšíme se.

Tabulka skupiny B2 Tým Z V R P S B 1. Skotsko 4 3 1 0 5:2 10 2. Česko 4 2 0 2 6:5 6 3. Izrael 4 1 2 1 6:6 5 4. Slovensko 4 0 1 3 4:8 1

Nyní je však před vámi Izrael, soupeř, kterého jste před měsícem v Haifě se štěstím porazili 2:1. Co očekáváte v domácím zápase?

Nemyslím si, že by Izrael hrál výrazně jinak doma a na soupeřově hřišti, navíc v zápasech bez diváků se jakékoli rozdíly smazávají. Očekávám od nich podobný výkon jako v Haifě, navíc podpořený znalostí soupeře. Řekl bych, že jsme je tenkrát trochu zaskočili, teď se na nás připraví lépe.

Může pro ně být výhodou, že zatímco vy máte v nohách středeční utkání v Německu (0:1), jejich zápas v Norsku kvůli covidu norské úřady zatrhly?

Nemyslím si, to je věc soupeře. My jsme se připravovali podle plánu, máme za sebou Německo, může to být výhoda i nevýhoda, nevím. Uvidíme na hřišti.

Alespoň, že vám se vážnější problémy s koronavirem během srazu vyhýbají. Ve srovnání s předchozími měsíci vám nyní vypadli jen dva hráči: Pavelka a Pekhart.

Ale zase nám jich covid několik vyřadil před srazem, omluvenek bylo dost. Když už ovšem dáte dohromady nějakou nominaci, tak je samozřejmě dobré, že vám tým zůstane pohromadě. I s Pavelkou a Pekhartem jsme však počítali, už jsme si ale zvykli, že v současné době holt musíme v některých věcech improvizovat.